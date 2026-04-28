عمر رضوان: سيتاح لطلاب المدارس زيارة البورصة والتعرف على السوق المالي

قال عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن بناء وعي اقتصادى لدى الأجيال القادمة مهم للغاية ، مشيراً إلى أن الثقافة المالية أصبحت أمرا ضروريا

وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال فعاليات توقيع مذكرة التفاهم ، الخاصة بتنفيذ منهج "الثقافة المالية" المقرر تدريسه لطلاب مرحلة التعليم الثانوي ، أن البورصة بدأت العمل مع طلاب المدارس والجامعات ، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ زيارات للطلاب مقر البورصة للتعرف على السوق المالي والبرامج المالية أيضاً للطلاب.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن مشاركة البورصة في توقيع مذكرة تعزيز الثقافة المالية لطلبة مدارس مصر ، تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة لنشر الثقافة المالية وبناء وعي اقتصادي حقيقي لدى الشباب.



وأضاف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن الهدف من هذه الاتفاقية يتمثل في نشر الوعي المالي بين الطلاب، وتعريفهم بدور البورصة وآليات عملها، كما أوضح أن اختيار طلاب المرحلة الثانوية جاء لكونها مرحلة مهمة في تشكيل الوعي، بما يسهم في تأهيل الطلاب وفهمهم لمفاهيم الادخار والاستثمار في سن مبكرة.



وأشار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إلى أنه سيتم تنفيذ مجموعة من الندوات والبرامج التوعوية داخل المدارس لتعريف الطلاب بالبورصة وآلياتها



وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصريةعلى دعم البورصة لكل المبادرات التي تسهم في بناء الإنسان المصري، وربط التعليم بالمتغيرات الاقتصادية، بما يعزز من قدرات الأجيال الجديدة على التعامل مع متطلبات سوق العمل.