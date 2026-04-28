اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته ونجله ونشر صورهما علي الفيس بوك

تباشر محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته ورضيعها بقرية زنارة بمركز تلا في محافظة المنوفية.

جاء ذلك عقب تأجيل القضية لإحالة المتهم إلي الطب النفسي لبيان مدي سلامة صحته النفسية.

وحضرت أسرة المجني عليها إلي المحكمة لمتابعة سير القضية والمطالبة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم.

القصة الكاملة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما شهدت قرية زنارة بمركز تلا في محافظة المنوفية حادثا مأساويا بعد قيام عامل بقتل زوجته ونجله الرضيع ونشر صورتهما علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا “ دبحت مراتي وابني”.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بقيام عامل بذبح زوجته ونجله الرضيع.

بالانتقال تبين قيام “ محمود. ش” عامل بذبح زوجته ونجله الرضيع صاحب ال 3 أشهر.

فيما تم ضبط المتهم في حينه وحذف الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي وجار استكمال التحقيقات في الواقعة.

وتم نقل الجثامين إلي مستشفى شبين الكوم التعليمي ومتابعة تفاصيل الواقعة.

وأكد أهالي القرية أن الزوج كان في دولة السعودية وعاد وبعد ايام فوجئ الجميع ببوست علي الفيس بوك نشره الزوج أنا دبحت مراتي وابني.

وتابع الأهالي أنهما متزوجان منذ عامين والطفل ٣ أشهر ولم يكن بينهما خلافات.

وتم ضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة.