الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى .. أطباء يحذرون

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون
مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون

يبدأ ملايين الأشخاص يومهم بفنجان من القهوة أو كوب من الشاي، اعتقادًا منهم أن هذه العادة اليومية تمنحهم النشاط والتركيز اللازمين لبداية يوم ناجح. لكن في المقابل، يحذر عدد من الأطباء وخبراء التغذية من أن الإفراط في تناول بعض المشروبات الصباحية قد يتحول إلى خطر صامت يهدد صحة الكلى، خاصة مع تكرار هذه العادة يوميًا دون وعي بالكميات أو التأثيرات طويلة المدى.

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى.. أطباء يحذرون

حذر الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الكلى من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من مشروب صباحي شائع أن يؤثر سلبًا على الكلى، ومتى يتحول من عادة مفيدة إلى تهديد حقيقي.

القهوة فوائد مشروطة وتحذيرات ضرورية
تُعد القهوة من أكثر المشروبات انتشارًا حول العالم، وتحتوي على مادة الكافيين التي تساعد على تنشيط الجهاز العصبي وتحسين التركيز. لكن المشكلة تبدأ مع الإفراط في تناولها، حيث يؤدي الكافيين إلى زيادة إدرار البول، ما قد يسبب فقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل والمعادن المهمة.

هذا التأثير قد يضع ضغطًا إضافيًا على الكلى، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يشربون كميات كافية من الماء. ومع الوقت، قد يؤدي الجفاف المزمن إلى ضعف وظائف الكلى وزيادة خطر تكوّن الحصوات.

السكر المضاف عبء مضاعف على الكلى
لا تقتصر المشكلة على القهوة نفسها، بل تمتد إلى ما يُضاف إليها. فالكثيرون يفضلون تناول القهوة أو الشاي بكميات كبيرة من السكر، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الكلى. فالإفراط في السكر قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بمشكلات الكلى على المدى الطويل.

كما أن المشروبات الجاهزة التي تحتوي على نكهات صناعية ومحليات قد تكون أكثر ضررًا، نظرًا لاحتوائها على مواد كيميائية تؤثر على وظائف الجسم بشكل عام.

المشروبات الفورية خطر غير متوقع
المشروبات سريعة التحضير، مثل القهوة سريعة الذوبان أو مشروبات 3 في 1، أصبحت خيارًا شائعًا بسبب سهولة تحضيرها. لكنها غالبًا ما تحتوي على نسب عالية من السكر والدهون المهدرجة، بالإضافة إلى مواد مضافة قد تؤثر على صحة الكلى مع الاستخدام المستمر.

هذه المكونات قد تزيد من احتمالية احتباس السوائل في الجسم، وتؤثر على توازن الأملاح، ما يضع عبئًا إضافيًا على الكلى.

متى يتحول المشروب الصباحي إلى خطر؟
يؤكد الأطباء أن الاعتدال هو العامل الحاسم. فشرب كوب أو اثنين من القهوة يوميًا قد لا يمثل خطرًا لدى الأشخاص الأصحاء، لكن المشكلة تكمن في الإفراط، خاصة عند تجاوز 3 إلى 4 أكواب يوميًا، أو عند تناولها مع كميات كبيرة من السكر.

كما تزداد الخطورة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات سابقة في الكلى أو ارتفاع ضغط الدم، حيث يصبح تأثير هذه المشروبات أكثر حدة.

كيف تحمي كليتيك؟
لحماية الكلى، ينصح بتقليل استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والحرص على شرب الماء بكميات كافية طوال اليوم. كما يُفضل تقليل السكر أو استبداله ببدائل صحية، وتجنب المشروبات الجاهزة قدر الإمكان.

إضافة إلى ذلك، يُنصح بالاهتمام بنظام غذائي متوازن، ومتابعة الحالة الصحية بشكل دوري، خاصة إذا ظهرت أعراض مثل الإرهاق المستمر أو تغيرات في التبول.

