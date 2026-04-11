برج الثور حظك اليوم السبت 11 إبريل 2026.. لا تتمسك برأيك دائمًا

برج الثور حظك اليوم السبت 11 إبريل 2026، برج الثور من الأبراج الترابية التي تعتمد على الاستقرار والصبر. مولوده يتميز بالهدوء والتفكير العملي، ويفضل السير بخطوات ثابتة نحو أهدافه.

صفات برج الثور

يميل مولود الثور إلى الواقعية والالتزام، ويحب الأمان المادي والعاطفي. قد يبدو عنيدًا في بعض المواقف، لكنه في الحقيقة يتمسك بما يراه صحيحًا. كما أنه شخص يعتمد عليه ويجيد تحمل المسؤولية.

مشاهير برج الثور

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

تشهد اليوم حالة من الاستقرار المهني، مع إمكانية إنجاز مهام مؤجلة. قد تحصل على تقدير من رؤسائك نتيجة التزامك وانضباطك في العمل.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العلاقة العاطفية تحتاج إلى بعض التجديد لكسر الروتين. حاول التعبير عن مشاعرك بشكل مختلف لإضفاء طاقة إيجابية على العلاقة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

انتبه لنظامك الغذائي وتجنب الإفراط في تناول الطعام غير الصحي. النشاط البدني سيكون مفيدًا لتحسين حالتك العامة.

برج الثور وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة القادمة تحمل استقرارًا تدريجيًا، مع فرص لتحسين الوضع المالي إذا تم استغلال الفرص بحكمة.