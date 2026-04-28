في كثير من الأحيان، يرسل الجسم إشارات تحذيرية دقيقة تنبّه إلى وجود خلل داخلي، لكننا نتجاهلها أو نفسّرها بشكل خاطئ، من بين هذه الإشارات، تظهر أعراض قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها في الحقيقة قد تكون دليلًا على نقص فيتامينات أساسية يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه الحيوية، الخطورة لا تكمن فقط في النقص ذاته، بل في الاستمرار في تجاهله، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة على المدى الطويل.

علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير.. تجاهلها كارثة

في هذا التقرير، نرصد أبرز العلامات التي قد تشير إلى نقص فيتامينات مهمة، ولماذا لا يجب التغاضي عنها، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

إرهاق مستمر دون سبب واضح

الشعور بالتعب والإجهاد بشكل دائم، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، قد يكون علامة على نقص فيتامينات مثل فيتامين “د” أو فيتامين “ب12”. هذه الفيتامينات تلعب دورًا مهمًا في إنتاج الطاقة داخل الجسم، ونقصها يؤدي إلى شعور عام بالوهن وضعف القدرة على أداء المهام اليومية.

تساقط الشعر وضعف الأظافر

إذا لاحظت تساقطًا غير طبيعي في الشعر أو هشاشة في الأظافر، فقد يكون ذلك مؤشرًا على نقص فيتامينات مثل “بيوتين” أو فيتامين “هـ”. هذه العناصر ضرورية لصحة الجلد والشعر، ونقصها قد يؤدي إلى فقدان الحيوية والمظهر الصحي.

تشقق الشفاه والتهابات الفم

ظهور تشققات في زوايا الفم أو التهابات متكررة في اللسان واللثة قد يكون علامة على نقص فيتامينات “ب”، خاصة “ب2” و”ب6”. هذه الأعراض غالبًا ما يتم تجاهلها، لكنها قد تتفاقم مع الوقت إذا لم يتم تعويض النقص.

تنميل الأطراف وضعف الإحساس

الإحساس بوخز أو تنميل في اليدين أو القدمين قد يكون مرتبطًا بنقص فيتامين “ب12”، وهو عنصر أساسي لصحة الأعصاب. استمرار هذا العرض دون علاج قد يؤدي إلى مشكلات عصبية أكثر تعقيدًا.

شحوب البشرة واصفرارها

تغير لون البشرة إلى الشحوب أو الاصفرار قد يشير إلى نقص فيتامينات معينة مثل “ب12” أو الحديد. هذه الحالة قد تكون مرتبطة أيضًا بضعف إنتاج خلايا الدم، ما يؤثر على نضارة البشرة وصحة الجسم بشكل عام.

ضعف التركيز وتقلب المزاج

نقص بعض الفيتامينات، خاصة فيتامين “د” ومجموعة فيتامين “ب”، قد يؤثر على الحالة النفسية والذهنية. فقد يعاني الشخص من ضعف في التركيز، أو تقلبات مزاجية غير مبررة، وقد يصل الأمر إلى الشعور بالاكتئاب.

كيف تتعامل مع هذه العلامات؟

أول خطوة هي عدم تجاهل هذه الأعراض، خاصة إذا استمرت لفترة طويلة. يُنصح بإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد نوع النقص بدقة، وعدم الاعتماد على التخمين أو تناول المكملات بشكل عشوائي.

كما يُفضل اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على مصادر طبيعية للفيتامينات، مثل الخضروات الورقية، والفواكه، والبروتينات، والحبوب الكاملة. وفي بعض الحالات، قد يوصي الطبيب باستخدام مكملات غذائية لتعويض النقص.

الوقاية خير من العلاج

الاهتمام بالتغذية السليمة، والتعرض لأشعة الشمس بشكل معتدل، ومتابعة الحالة الصحية بانتظام، كلها عوامل تساعد في الوقاية من نقص الفيتامينات. فالجسم لا يتحدث بالكلمات، لكنه يعبّر عن احتياجاته من خلال هذه الإشارات.