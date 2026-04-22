قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور
وزير التخطيط للنواب: أعلم أن المواطن يسألكم عن موعد تراجع الأسعار
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن بدء العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة
كاف يهدد بسحب تنظيم أمم إفريقيا 2027 من كينيا وأوغندا وتنزانيا
مصدر مقرب من ترامب: الرئيس لن يستخدم القوة ضد إيران وسينهي الحرب
كريم حسن شحاتة: محمود الخطيب أسطورة لا تغيب عن الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

صداع الصباح يفسد يومك؟ خبيرة تكشف أسباب مفاجئة وطرق التخلص منه بدون أدوية

علاج الصداع بدون أدوية
علاج الصداع بدون أدوية
الشهابي

يعاني عدد كبير من الأشخاص من صداع الصباح فور الاستيقاظ، وهو أمر قد يبدو بسيطًا لكنه يحمل دلالات صحية مهمة. 

وفي تصريحات خاصة، لصدي البلد  كشفت خبيرة الطب البديل سلمى الحافظ أن صداع الصباح ليس عرضًا عابرًا، بل رسالة من الجسم تحتاج إلى فهم وعلاج بطريقة طبيعية وآمنة، بعيدًا عن المسكنات.

ما هو صداع الصباح ولماذا يحدث؟

 ما هو صداع الصباح ولماذا يحدث؟

أوضحت سلمى الحافظ أن صداع الصباح يظهر فور الاستيقاظ أو خلال أول ساعة من اليوم، وقد يستمر لساعات. وأشارت إلى أن أسبابه متعددة، أبرزها:

  • الجفاف أثناء النوم
  • اضطرابات النوم أو الأرق
  • انخفاض مستوى السكر في الدم
  • التوتر والضغط النفسي
  • وضعيات النوم الخاطئة

وأكدت أن تجاهل هذه الأسباب قد يجعل الصداع يتكرر يوميًا.

الجفاف أثناء النوم السبب الخفي

خلال ساعات النوم، يفقد الجسم جزءًا من السوائل دون تعويض، ما يؤدي إلى جفاف خفيف يسبب الصداع.

الحل:

  • شرب كوبين من الماء فور الاستيقاظ
  • تناول كمية كافية من السوائل طوال اليوم
  • تقليل المنبهات قبل النوم

وأشارت الحافظ إلى أن هذه الخطوة البسيطة قد تقلل الصداع بنسبة كبيرة.

وضعية النوم الخاطئة تضغط على الرأس

النوم بطريقة غير صحيحة قد يسبب شدًا في عضلات الرقبة، مما يؤدي إلى صداع عند الاستيقاظ.

نصائح مهمة:

  • استخدام وسادة مريحة تدعم الرقبة
  • تجنب النوم على البطن
  • الحفاظ على استقامة العمود الفقري أثناء النوم

قلة النوم وجودته عامل أساسي

النوم غير المنتظم أو المتقطع يرهق الدماغ ويؤدي إلى صداع مزعج في الصباح.

الحل:

  • النوم من 6 إلى 8 ساعات يوميًا
  • تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ
  • تجنب استخدام الهاتف قبل النوم

وأكدت خبيرة الطب البديل أن جودة النوم لا تقل أهمية عن عدد ساعاته.

التوتر يبدأ معك من أول دقيقة

القلق والتفكير الزائد قبل النوم ينعكسان مباشرة على شكل صداع صباحي.

طرق طبيعية للتخفيف:

  • تمارين التنفس العميق
  • التأمل لدقائق قبل النوم
  • الابتعاد عن الأخبار المزعجة ليلًا

إفطارك يحدد حالتك

تجاهل وجبة الإفطار أو اختيار أطعمة غير صحية قد يزيد من حدة الصداع.

الأفضل:

  • تناول وجبة خفيفة متوازنة
  • إدخال البروتين والكربوهيدرات
  • تجنب السكريات العالية

الأعشاب الطبيعية تهدئ الألم

قدّمت سلمى الحافظ مجموعة من الحلول الطبيعية الفعالة:

  • النعناع: يخفف الصداع سريعًا
  • الزنجبيل: يقلل الالتهاب
  • البابونج: يساعد على الاسترخاء
  • القرفة: تنظم الدورة الدموية

تمارين سريعة تخلصك من الصداع فورًا

  • تدليك الرقبة والكتفين
  • تحريك الرأس ببطء في اتجاهات مختلفة
  • الجلوس في مكان هادئ مع إضاءة خفيفة

متى يجب القلق؟

حذرت الحافظ من تجاهل بعض الأعراض المصاحبة، مثل:

  • صداع شديد غير معتاد
  • زغللة أو دوخة
  • قيء أو تشوش

وفي هذه الحالة، يجب التوجه للطبيب فورًا.

صداع صداع الصباح أسباب مفاجئة وطرق التخلص منه بدون أدوية علاج الصداع علاج الصداع بدون أدوية

