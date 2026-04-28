خبير تحكيمي: الأهلي مصمم يلعب في الكونفدرالية

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي علي هزيمة الاهلي امس امام بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" نتيجة يستحقها الجهاز الفنى واللاعبين والإدارة أنت ضيعت الموسم الحالي

‏ومصمم تلعب فى الكونفيدرالية ".



وتلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

