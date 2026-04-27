لم يشعر بها أحد| زلزال يضرب مدينة مصرية.. مسؤول بالبحوث الفلكية يكشف التفاصيل

طمأن الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد المعهد القومي للبحوث الفلكية، المواطنين، بشأن الهزة الأرضية التي وقعت على مسافة من شمال محافظة مطروح، قائلا: "لا داعي للقلق".

وأكد الدكتور شريف الهادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الإثنين، أن الهزة الأرضية كانت على بعد نحو 400 كيلومتر شمال مرسى مطروح.

وأضاف أن الهزة الأرضية بقوة 4.5 متوسطة القوة، ولم يشعر بها أحد؛ نظرا لبعد مركز الزلزال عن الحدود المصرية بمسافة لا تقل عن 400 كم.