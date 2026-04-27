إسلام صادق بعد هزيمة الأهلي أمام بيراميدز : الصفقات المدوية وحدها ليست كافية

علق الإعلامي إسلام صادق، على هزيمة النادي الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز.

وكتب إسلام صادق عبر فيسبوك: “بيراميدز يقسو على الأهلي بثلاثية نظيفة ويستمر في ملاحقة الزمالك في الصراع على الدوري ..والأحمر يبتعد خطوة جديدة عن المنافسة على اللقب في واحدة من أسوأ مواسم الفريق الأحمر ..ويثبت لاعبيه أن الصفقات المدوية وحدها ليست كافية في المنافسة على البطولات”.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد الدفاع الجوي مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري.