بيقرب من الكونفدرالية.. تعليق فتحي سند بعد هزيمة الأهلي أمام بيراميدز

علق الناقد الرياضي فتحي سند، على هزيمة النادي الأهلي أمام بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب فتحي سند عبر فيسبوك: “بعد الهزيمة أمام بيراميدز الأهلي يقترب بشدة من المشاركة في كأس الكونفدرالية الموسم المقبل”.

وأحرز كريم حافظ الهدف الثالث لصالح بيراميدز في شباك الأهلي من ركلة جزاء في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد الدفاع الجوي مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات المباراة منذ انطلاق المباراة من أجل إحراز هدف التقدم .

وحصل محمد الشيبي لاعب بيراميدز على بطاقة صفراء بسبب التدخل بدون كرة على تريزيجيه في منتصف الملعب الدفاعي.

وبعد الربع ساعة الأولى استعاد بيراميدز السيطرة على مجريات المباراة

وحصل محمد هانى على بطاقة صفراء، ليتأكد غيابه عن مباراة القمة أمام الزمالك للإيقاف.

ونجح بيراميدز بعد مرور 20 دقيقة من المباراة في شن ضغط هجومي ردا على هجمات النادي الأهلي في ظل رغبة الفريقين في إحراز هدف التقدم