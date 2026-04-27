ناقد رياضي: المستفيد من تراجع الأهلي هو الزمالك ثم بيراميدز

علق الناقد الرياضي أحمد جلال، على تقدم نادي بيراميدز على نظيره النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد جلال عبر فيسبوك: "حكاية هدف ماييلي في شباك الأهلي الذهب يستعيد بريقه في الوقت المناسب.. المستفيد الأول الزمالك ثم بيراميدز".

وأحرز فيستون ماييلي لاعب بيراميدز الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد الدفاع الجوي الآن ضمن منافسات الدوري المصري

ونجح فيستون في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 70 بعد خطأ في التشتيت من دفاع الأهلي وصلت الى الكرة الى عودة فاخوري الذي مررها ناصر ماهر أرسل تمريرة الى فيستون ماييلي على حدود منطقة الجزاء سدد كرة قوية أرضية سكنت يسار الشباك.

وعاد فيستون ماييلي ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد تشتت في دفاعات الأهلي من منتصف الملعب يستحوذ على الكرة فيستون ماييلي لاعب بيراميدز مر بها على حدود منطقة الجزاء وثم سدد كرة عالية سكنت الشباك.