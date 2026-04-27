ماييلي يضع الهدف الثاني لـ بيراميدز في شباك الأهلي .. ويعثر موقف المارد الأحمر بالدوري

أحرز فيستون ماييلي لاعب بيراميدز الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد الدفاع الجوي الآن ضمن منافسات الدوري المصري

ونجح فيستون في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 70 بعد خطأ في التشتيت من دفاع الأهلي وصلت الى الكرة الى عودة فاخوري الذي مررها ناصر ماهر أرسل تمريرة الى فيستون ماييلي على حدود منطقة الجزاء سدد كرة قوية أرضية سكنت يسار الشباك.

وعاد فيستون ماييلي ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد تشتت في دفاعات الأهلي من منتصف الملعب يستحوذ على الكرة فيستون ماييلي لاعب بيراميدز مر بها على حدود منطقة الجزاء وثم سدد كرة عالية سكنت الشباك.

مرت أحداث أول 60 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري المصري ومازال التعادل السلبي قائما حتى الآن.

،شهدت الدقيقة 65 تمريرة من الجهة اليسرى من طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي نحو أحمد سيد زيزو في منطقة الجزاء الذي أرسل تمريرة بينية ولكن شتتها الدفاع قبل أن تصل الى تريزيجي

وأهدر لاعبي بيراميدز هدف محقق في الدقيقة 58 بعد تسديد كرة من فيستون ماييلي لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ومن ثم تصل مرة أخرى الى ناصر ماهر ولكن تغطية رائعة من ياسر إبراهيم.



أحداث الشوط الأول

سيطر التعالد السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري المصري

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من مرحلة البطولة لبطولة الدوري الممتاز.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات المباراة منذ انطلاق المباراة من أجل إحراز هدف التقدم .

وحصل محمد الشيبي لاعب بيراميدز على بطاقة صفراء بسبب التدخل بدون كرة على تريزيجيه في منتصف الملعب الدفاعي.

وبعد الربع ساعة الأولى استعاد بيراميدز السيطرة على مجريات المباراة

وحصل محمد هانى على بطاقة صفراء، ليتأكد غيابه عن مباراة القمة أمام الزمالك للإيقاف.

ونجح بيراميدز بعد مرور 20 دقيقة من المباراة في شن ضغط هجومي ردا على هجمات النادي الأهلي في ظل رغبة الفريقين في إحراز هدف التقدم

وهدد محمود تريزيجيه لاعب الأهلي مرمي بيراميدز برأسية رائعة في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بينما خاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - محمود مرعي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - حامد حمدان - ناصر ماهر - عودة فاخوري - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي.