الأهلي استحق الهزيمة والموسم كارثي.. إعلامي يعلق على فوز بيراميدز

علق الإعلامي أمير هشام على هزيمة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز.

وكتب أمير هشام عبر فيسبوك: “كل حاجة غلط في غلط، الأهلي استحق الهزيمة عن جدارة خط دفاع كارثي، لعيبة لا عندها اصرار ولا روح ولا تستحق حتى ارتداء شراب النادي الأهلي”.

وتابع: “الأهلي اللي المفروض مريح بقاله ١٠ ايام مش قادر يقف على رجله واللعيبة مش عارفة تمرر الكورة وبيراميدز المجهد كان اجهز فنياً”.

واضاف: “مدرب لا يفقه اي شيء عن لعبة كرة القدم، لا تشكيل ولاتغيرات ولا شخصية ولا اي حاجة والعيب برده على اللي اختاره”.

واختتم: “موسم كارثي بكل المقاييس على كافة الاصعدة في الاهلي”.

وأحرز كريم حافظ الهدف الثالث لصالح بيراميدز في شباك الأهلي من ركلة جزاء في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد الدفاع الجوي مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات المباراة منذ انطلاق المباراة من أجل إحراز هدف التقدم .

وحصل محمد الشيبي لاعب بيراميدز على بطاقة صفراء بسبب التدخل بدون كرة على تريزيجيه في منتصف الملعب الدفاعي.

وبعد الربع ساعة الأولى استعاد بيراميدز السيطرة على مجريات المباراة

وحصل محمد هانى على بطاقة صفراء، ليتأكد غيابه عن مباراة القمة أمام الزمالك للإيقاف.

ونجح بيراميدز بعد مرور 20 دقيقة من المباراة في شن ضغط هجومي ردا على هجمات النادي الأهلي في ظل رغبة الفريقين في إحراز هدف التقدم