لمسافة 700 كيلومتر.. سيدة تخوض مغامرة استثنائية بالدراجة من القاهرة إلى الوادي الجديد

وثقت إحدى السيدات رحلتها الطويلة بالدراجة الهوائية من القاهرة إلى محافظة الوادي الجديد، قاطعةً نحو 700 كيلومتر، في تجربة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت السيدة تفاصيل رحلتها التي جاءت رغم ارتفاع درجات الحرارة، حيث شاركت متابعيها بمراحل التنقل والتحديات التي واجهتها على الطريق، مؤكدةً حرصها على استكمال الرحلة وتحقيق هدفها.

وحظيت المغامرة بإشادة كبيرة من المتابعين الذين اعتبروها نموذجًا للإصرار وقوة الإرادة، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة والمسافة الطويلة التي قطعتها بالدراجة الهوائية.

وتُعد هذه الرحلة من المغامرات غير المألوفة، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال فصل الصيف، ما جعلها محل اهتمام ومتابعة من جانب المتابعين.