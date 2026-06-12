استولوا على مليون جنيه.. تعرض والد البلوجر حمدي عاشور لواقعة نصب إلكتروني

كشف البلوجر حمدي عاشور عن تعرض والده لعملية نصب إلكتروني أدت إلى الاستيلاء على ما يقارب مليون جنيه من حسابه البنكي، بعد تنفيذ 14 عملية تحويل إلى محافظ إلكترونية مختلفة خلال دقائق معدودة.

وأوضح عاشور أن الواقعة بدأت عندما تلقى والده رسالة عبر «فيس بوك» من شخص ادعى حصوله على ساعة ذكية هدية من أحد البنوك، وطلب منه استكمال بعض الإجراءات لاستلامها.

وبعد ذلك قام بإدخال بياناته الشخصية عبر رابط أُرسل إليه، ثم شارك رمز التحقق الذي وصله عبر رسالة نصية، باعتباره جزءًا من خطوات استلام الهدية.

وفوجئ والد البلوجر لاحقًا بتنفيذ تحويلات مالية متتالية من حسابه البنكي إلى محافظ إلكترونية متعددة، ما دفعه إلى التقدم ببلاغ رسمي للجهات المختصة، مرفقًا ببيانات التحويلات وأرقام المحافظ التي تم تحويل الأموال إليها، في محاولة لاسترداد المبلغ وملاحقة المتورطين في الواقعة.