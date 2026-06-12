قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غش المشروب الأشهر صيفًا.. مادة خطيرة تهدد صحة عشاق عصير القصب
تشحن في 5 دقائق فقط.. BYD تفاجئ العالم ببطارية خارقة
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة
أسرة عبد العزيز مخيون ترد على محمد الغيطي| خاص
عاشوراء والمثليين.. 4 مطبات تعرقل مسيرة منتخب إيران في المونديال
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
ضبط 11 طن دقيق مدعم فى حملات على المخابز السياحية
بسبب وضع أمني.. إخلاء المنطقة الأمنية في مطار هامبورج
بالقاهرة والمحافظات.. موعد صلاة الجمعة اليوم 12 يونيو 2026 م
بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل
الموالح تتصدر القائمة.. الصادرات الزراعية تتخطى 5 ملايين طن وفتح 21 سوقًا عالميًا جديدًا
رغم تكثيف الهجمات الأوكرانية.. محلل سياسي: التقدم الروسي في دونيتسك مستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إحالة 102 طالب للتحقيق خلال العام.. جامعة القاهرة الأهلية تؤكد التزامها بالانضباط الجامعي

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
حسام الفقي

في إطار حرص جامعة القاهرة الأهلية على ترسيخ قيم الانضباط والالتزام واحترام القوانين واللوائح الجامعية، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وعادلة لجميع الطلاب، اتخذت الجامعة عددًا من الإجراءات التأديبية تجاه المخالفات التي تم رصدها خلال العام الجامعي 2025/2026.

وأكدت الجامعة أن عدد الطلاب الذين تمت إحالتهم إلى التحقيق بلغ 102 طالبًا في وقائع متنوعة، شملت مشاجرات وممارسات من شأنها الإخلال بالنظام الجامعي، ومخالفات تنظيمية، فضلًا عن حالات غش في الامتحانات باستخدام وسائل تقليدية أو من خلال توظيف أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة للعملية التعليمية والتقييم الأكاديمي.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تتبنى سياسة تقوم على التوازن بين الحزم في تطبيق القواعد واللوائح، والحرص على مستقبل الطلاب، خاصة في ظل حداثة عهد كثير منهم بالحياة الجامعية، مؤكدًا أن جميع الوقائع تم التعامل معها وفق إجراءات قانونية تضمن العدالة والموضوعية وتكافؤ الفرص.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن العقوبات الموقعة على الطلاب جاءت متدرجة بحسب جسامة المخالفة وظروف كل حالة، حيث تراوحت بين الإنذار والفصل المؤقت من الدراسة، بينما تضمنت عقوبات الغش إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا في المقرر أو المقررات محل المخالفة، وذلك وفقًا للقواعد واللوائح الجامعية المعمول بها.

وأضاف أن الجامعة أحالت 16 طالبًا إلى مجلس تأديب الطلاب في المخالفات الجسيمة التي استوجبت العرض على المجلس المختص، وقد صدرت بحقهم عقوبات تراوحت بين الفصل لمدة عام دراسي كامل والفصل النهائي من الجامعة، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات ومجالس التأديب.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة الأهلية لن تتهاون مع أي سلوك يخل بالنظام الجامعي أو يمس نزاهة العملية التعليمية أو حقوق الطلاب، مشددًا على أن الالتزام والانضباط واحترام القواعد الجامعية تمثل قيمًا أساسية لا يمكن التهاون فيها.

وأوضح أن الجامعة تتبنى نهجًا إصلاحيًا يهدف إلى تقويم السلوك قبل العقاب كلما أمكن ذلك، ولذلك فقد أرست قواعد واضحة تقضي بعدم اللجوء إلى عقوبة الفصل النهائي من الجامعة إلا في الحالات الجسيمة أو عند تكرار المخالفة وعودة الطالب إلى ارتكاب أفعال مماثلة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مستقبل الطالب وحماية استقرار العملية التعليمية وحقوق المجتمع الجامعي.

واختتم رئيس الجامعة تصريحاته بالتأكيد على أن جامعة القاهرة الأهلية ماضية في بناء بيئة أكاديمية تقوم على الانضباط والتميز والمسؤولية، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة علميًا وأخلاقيًا قادرة على خدمة المجتمع والمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

جامعة القاهرة الأهلية جامعة القاهرة توفير بيئة تعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

محمد صلاح

الكومي عن ذكر اسم محمد صلاح في أغنية افتتاح المونديال: أنا رأسي مرفوعة

ترامب

العد التنازلي للحرب توقف فجأة.. ترامب يكشف مفاجأة كبرى قبل ساعات من ضرب إيران

ابراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد يكشف عن أولي صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تبدأ بعد 8 أيام| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..مواعيد رسمية نهائية

صلاة الجمعة

أيهما أفضل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة؟.. أمين الفتوى يجيب

أمريكا وإيران

العقوبات ومضيق هرمز.. النص الكامل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب

زيزو

أمير هشام: الأهلي يدرس بيع زيزو في هذه الحالة

ترشيحاتنا

الطفل صاحب الواقعة

بعد تخلي والديه عنه..رئيس تضامن النواب تكشف لـ"صدى البلد" إجراءات الدولة لحماية الطفل

إطلاق 4 فعاليات جماهيرية كبرى لخدمة المواطنين

حماة وطن الجيزة يعلن إطلاق 4 فعاليات جماهيرية كبرى لخدمة المواطنين.. و«عبدالهادي»: الحزب يتحرك بقوة في الشارع لدعم أهالي المحافظة

تعبيرية

برلماني: المناطق الاستثمارية تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزز الاقتصاد الأخضر

بالصور

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

بعد 18 عاما من الانتظار.. 220 أسرة تستغيث لتسليم شقق أبراج الياسمين بالزقازيق

جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد