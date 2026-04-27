ثلاثية بيراميدز تشعل غضب أحمد موسى ضد لاعبي الأهلي

وجه الإعلامي أحمد موسى انتقادات لاذعة إلى لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق ظهر بصورة بعيدة تمامًا عن شخصية الأهلي المعتادة، وافتقد الروح والأداء الجماعي داخل الملعب.

وقال أحمد موسى عبر حسابه على منصة إكس إن ما حدث يعد "مسخرة" والجميع يشاهد دون تدخل، مشيرًا إلى أن اللاعبين يطالبون بالملايين بينما النتيجة كانت صادمة، مضيفًا أن الهدف الثاني لبيراميدز لا يحدث إلا في "دوري المظاليم"، مختتمًا رسالته بغضب شديد تجاه ما قدمه الفريق.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد الدفاع الجوي مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري.