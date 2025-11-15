على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

كشف الفنان عمرو سعد عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير مروع على طريق السخنة.

و كتب عمرو سعد :عذرا لكل الزملاء والإعلامين لصعوبة التواصل حاليا وشكراً للاهتمام الكبير.



و تابع : احمد سعد ان شاء الله هايكون بخير بعد تعرضه لحادث سير صعب قدر الله وماشاء فعل دعواتكم لينا.

تعرض أحمد سعد لحادث سير

وتعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير خلال الساعات الماضية، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

تألق الفنان أحمد سعد، في حفله الغنائي الذي أحياه مساء الخميس الماضي، في العاصمة البريطانية لندن، وشهد حضور جماهيري ضخم من الجاليات العربية في مختلف دول أوروبا.

وقدم الفنان أحمد سعد، خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياته، أبرزها: وسع وسع، اليوم الحلو ده، تاني، عليكي عيون، اختياراتي، ألف مرة، مكسرات، إضافة إلى أغنية أخويا ده.