كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل

استعرض الناقد الفني أحمد سعد الدين عناصر صناعة مسلسل «كارثة طبيعية»، مشيدًا بالسيناريو الذي كتبه أحمد عاطف، والذي وصفه بأنه يتمتع بحبكة متماسكة وبناء درامي قوي يمثل «العمود الفقري» لنجاح أي عمل فني.

وأكد أن الإخراج وأداء فريق التمثيل استكمل عناصر الجودة، مما ساهم في تميّز المسلسل.

وأوضح سعد الدين خلال مداخلته على قناة “صدى البلد”، أن الحلقتين الأولى والثانية إيقاعها سريع وجاذب للمشاهدين، بينما شهد الإيقاع لاحقًا قدراً من الهدوء الطبيعي بعد مرحلة التأسيس الدرامي، لافتًا إلى أن الحفاظ على إيقاع مرتفع طوال الحلقات يعد تحديًا كبيرًا.

وأشار إلى أن عرض المسلسل خارج الموسم الرمضاني كان أحد أسباب انتشاره، لأن كثافة الأعمال والإعلانات خلال رمضان عادة ما تشتت انتباه الجمهور، بينما يمنح العرض في «الأوف سيزون» فرصة أكبر لظهور الأعمال المميزة وإبراز النجوم الشباب.