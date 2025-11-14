قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء للشيخ نادي أحمد زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب .. توفي اثناء الوضوء
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل

مسلسل كارثة طبيعية
مسلسل كارثة طبيعية
إسراء صبري

استعرض الناقد الفني أحمد سعد الدين عناصر صناعة مسلسل «كارثة طبيعية»، مشيدًا بالسيناريو الذي كتبه أحمد عاطف، والذي وصفه بأنه يتمتع بحبكة متماسكة وبناء درامي قوي يمثل «العمود الفقري» لنجاح أي عمل فني. 

وأكد أن الإخراج وأداء فريق التمثيل استكمل عناصر الجودة، مما ساهم في تميّز المسلسل.

وأوضح سعد الدين خلال مداخلته على قناة “صدى البلد”، أن الحلقتين الأولى والثانية إيقاعها سريع وجاذب للمشاهدين، بينما شهد الإيقاع لاحقًا قدراً من الهدوء الطبيعي بعد مرحلة التأسيس الدرامي، لافتًا إلى أن الحفاظ على إيقاع مرتفع طوال الحلقات يعد تحديًا كبيرًا.

وأشار إلى أن عرض المسلسل خارج الموسم الرمضاني كان أحد أسباب انتشاره، لأن كثافة الأعمال والإعلانات خلال رمضان عادة ما تشتت انتباه الجمهور، بينما يمنح العرض في «الأوف سيزون» فرصة أكبر لظهور الأعمال المميزة وإبراز النجوم الشباب.

مسلسل «كارثة طبيعية» الناقد الفني أحمد سعد الدين الموسم الرمضاني رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

لغز الجثة المجهولة بالمنشاة.. العثور على جثمان شخص قرب المزلقان القبلي بسوهاج

صورة أرشيفية

بيطري الغربية: تحصين 226 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

رصف طريق

محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال التطوير والتنسيق الحضاري بمصيف بلطيم.. صور

بالصور

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

فيديو

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد