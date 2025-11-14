إشادة نقدية واسعة بعودة محمد سلام للدراما في مسلسل كارثة طبيعية

أشاد الناقد الفني أحمد سعد الدين بعودة الفنان محمد سلام إلى الدراما التلفزيونية من خلال بطولة مسلسله الجديد «كارثة طبيعية»، مؤكدًا أن العمل حقق صدى واسعا منذ عرض حلقاته الأولى، وتصدر نسب المشاهدة، كما جذب قطاعا كبيرا من الجمهور الذي بدأ يطالب بجزء ثانٍ قبل انتهاء الموسم الأول.

وقال سعد الدين، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن المسلسل يعد أولى بطولات محمد سلام المطلقة، ويشكل عودته القوية بعد فترة غياب عن الساحة الفنية.

وأضاف أن العمل يعتمد على كوميديا الموقف وليس الإفيهات، ويقدم بناءً دراميا متصاعدا قائما على ضغوط يتعرض لها البطل، مما أسهم في تعلق الجمهور بالشخصية والأحداث.

وأشار إلى أن محمد سلام نجح في تقديم أداء مميز مكنه من الانتقال من الأدوار الثانية إلى الصف الأول في الكوميديا، رغم صعوبة هذا اللون الفني، مؤكدًا أن الحضور الفني للممثل كان من أبرز عوامل قوة العمل.