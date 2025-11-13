مخرج مسلسل كارثة طبيعية يوجه رسالة لكمال أبو رية

علق حسام حامد مخرج مسلسل كارثة طبيعية على أداء الفنان الكبير كمال أبو رية سواء خلال المسلسل أو فى الكواليس

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"

تحت شعار فى حب الأستاذ كمال أبو رية وعلق بكتابة: فنان كبير وقيمة فنية حقيقية، وجوده في أي عمل مش بس إضافة، ده رفع لسقف الجودة والصدق في الأداء".

وتابع "من القلائل اللي حضورهم بيغيّر شكل المشهد كله، مبسوط بالشغل معاك يا أستاذ".

مسلسل كارثة طبيعية بطولة محمد سلام، جهاد حسام الدين كمال أبو رية، حمزة العلي، أمجد عابد، هايدي عبد الخالق، مهرة مدحت، تأليف أحمد عاطف فياض، موسيقى تصويرية خالد الكمار، وإخراج حسام حامد.

آخر أعمال محمد سلام في الدراما مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن، الذي عرض ضمن منافسات سباق رمضان الماضي 2024، وهو من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.