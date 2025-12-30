قوات الاحتلال تعتقل 3 متضامنين أجانب و6 فلسطينيين في رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الثلاثاء/، ثلاثة متضامنين أجانب من قرية المغير شمال شرق رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها: "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم عزبة المواطن رزق أبو نعيم (عزبة أبو همام) في منطقة الخلايل جنوب المغير، واعتقل ثلاثة متضامنين أجانب من جنسيات بريطانية وأمريكية وإيطالية، وذلك خلال وجودهم في العزبة لمساندة عائلة أبو نعيم التي تتعرض بشكل يومي لاعتداءات المستوطنين واستفزازاتهم".

وفي نفس السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 6 مواطنين فلسطنيين خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله، وقامت بتخريب ممتلكات عدد من منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها.