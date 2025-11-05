قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
ضربن الطالبة «كارما» بالتجمع.. 3 طالبات يواجهن هذه العقوبة بالقانون
النيل وتوت عنخ آمون.. الذكاء الاصطناعي يحكي تاريخ الحضارة المصرية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 5-11-2025
من المنع إلى الطرد من النقابة.. قصة خلاف مسلم ومصطفى كامل
وزير الخارجية الروسي: التعزيزات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي تزيد التوتر
فن وثقافة

مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 3.. محمد سلام ينجب 7 أطفال

كارثة طبيعية
كارثة طبيعية
أحمد البهى

أذيعت الحلقة الثالثة من مسلسل"كارثة طبيعية"، والتي حملت العديد من الأحداث. 

وشهدت الحلقة عددا من الأحداث كان أبرزها، تلقي محمد "محمد سلام" صدمة بعد أن أنجبت زوجته 7 أطفال، بعدما كانت قد ابلغته الطبيبة أن زوجته حامل في 5 أطفال. 

مسلسل كارثة طبيعية

مسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

مسلسل كارثة طبيعية من بطولة محمد سلام وجهاد حسن وكمال أبو رية وحمزة العلي.

آخر أعمال محمد سلام

يذكر أن آخر أعمال محمد سلام هو الجزء الثامن من مسلسل “الكبير اوي” الذى عرض فى رمضان ٢٠٢٤.

مسلسل الكبير اوي بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

مسلسلكارثة طبيعية محمد سلام كارثة طبيعية

