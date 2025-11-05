من المنع إلى الطرد من النقابة.. قصة خلاف مسلم ومصطفى كامل

حالة من الجدل الواسع أثارها الفنان مسلم عندما ذهب إلى نقابة المهن الموسيقية، وتم طرده منها بسبب اعتراضه على الإيقاف الذى تعرض له من قبل النقابة على خلفية أزمة سابقة وعدم التزامه بلوائح نقابة الموسيقيين.

وكشف المطرب مسلم، حقيقة الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الموسيقيين، قائلاً: “كل هذا الكلام كذب وشائعات ولم يحدث”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “On”: “مش محتاج أعمل وقفة احتجاجية عند النقابة، وأنا إنسان متعلم ولا يصدر مني هذا الأمر، ومن المفترض أن كان لدي مشكلة مع شركة كبيرة للإنتاج الصوتي، وخلصت معاها المشكلة، وأخذت عقد الفك الذى كان موقفني فى النقابة”.

وتابع: “روحت اليوم أنا وفرقتي وكلمني صديقي صحفي وقالي أنا هاجي معاك علشان النهاردة يرجعوك وتاخد الكارنيه وتعرف الناس إنك رجعت، وكنت واثق أن هذا سيحدث ولم يحدث”.

وأشار: “كان ربع الفرقة بتاعتي منتظرني وكنا طالعين لحل المشكلة، ومرة واحدة وجدت صحفيين كثيرة، وكان هناك سوء فهم، ومش عارف ليه ماخدتش التصريح”.

كما كشف المطرب مسلم عن سبب تعرّضه لجلطة في ذراعه، موضحًا أن الحزن والقهر كانا وراء حالته الصحية الصعبة.

وقال “مسلم” في لقاء خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري: "اتعرضت لجلطة في دراعي من القهر والحزن، بقالي سنة مش بشتغل، وكلّ لما باتصل بالنقيب مصطفى كامل ما بيردّش عليّ. أنا مش فاهم عملت إيه علشان أبقى كده، أنا بحب الشغل".

وأضاف الفنان الشاب أنه يعيش حاليًا فترة صعبة من الناحيتين المادية والنفسية، مشيرًا إلى أنه ينفق من الأموال التي كان قد جمعها من أعماله السابقة، قائلاً: "دلوقتي الدنيا بقت مش حلوة معايا، نفسي بس النقيب يقعد معايا ويسمعني، وكل حاجة تبقى حلوة".

ويُذكر أن مسلم حقق نجاحًا كبيرًا بعدد من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور.

رد مصطفى كامل

بينما علّق الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على تصريح المطرب الشعبي مسلم، الذي قال فيه إن زيارته لنقابة الموسيقيين كانت بهدف إنهاء مشكلات تتعلق بعقود عمله مع الشركة التي كان يعمل معها.

وأضاف الفنان مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON": "كلامه كله كذب، وأنا أعتبرهم أولادي، ولهم مني كل الأمانة، وقت ما يحترموا المجتمع والنقابة".

وتابع: "مشكلة مسلم إنه قالي إن في النقابة بيختشوا مني، فقولتله ملكش دعوة بالموضوع دا، وتعالَ وسرّعت له القانون علشان يشتغل، ومن أول عشر أو خمس عشرة يوم جت لي 40 شكوى، لدرجة قولتله: يا ابني، هو أنا جبت لنفسي جريمة لما دخلتك؟".

أزمة مسلسل ونقابة الموسيقيين

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، في بيان سابق، إيقاف مصطفى زكريا محمد الشهير بـ«مسلم»، ومنعه من ممارسة الغناء، لعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيانها بعد الاطلاع علي الشكاوى المقدمة للنقابة العامة في حق المطرب مسلم ولعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة، قررت إنهاء التصريح السنوى الصادر للمطرب مسلم ومنعه من مزاولة المهنة، ويعمم ذلك القرار على جميع المنشآت ومنظمي الحفلات وجميع الجهات المختصة.

وجاء قرار نقابة الموسيقيين بسبب كثرة الشكاوى من المقدمة ضد المطرب مسلم من متعهدى الحفلات وغيرهم وعدم التزامه بالمواعيد والتعاقدات.