نيللي كريم تشارك جمهورها صورة برفقة أحمد السقا

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و ظهرت نيللي كريم برفقة النجم أحمد السقا، و حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

وتداولت مؤخرا العديد من الأنباء حول ارتباط الفنانة نيللي كريم بحارس مرمى شهير لناد كبير.



وأكدت الأنباء المتداولة أن نيللي كريم ارتبطت به منذ فترة ليست قصيرة، رغم أنه يصغرها بـ15 عاما أو يزيد.

من ناحيتها نفت الفنانة نيللي كريم هذه الأنباء تماما، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

تحدثت نيللي كريم بصراحة عن رؤيتها للحب والزواج، وكيف تغيّرت نظرتها للعلاقات مع مرور الوقت، مؤكدة أن الحب في حياتها كان دائمًا "نعمة كبيرة" رغم ما يرافقه أحيانًا من مسؤوليات وضغوط.

وتتطرق إلى محطات مختلفة من حياتها الشخصية، وتعلق بروحها الساخرة على فكرة “الرجالة اليومين دول”، في جملة أثارت ضحك بلال العربي، حين قالت إن "مواصفات الرجالة بقت عملة نادرة ومحتاجة دعم بجرعة فيتامينات"، في لحظة طريفة تعكس روحها المرحة وسرعة بديهتها.