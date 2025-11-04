قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغلط بيتصلح .. كيف تسترجع أموالك المحولة بالخطأ على إنستاباى؟
ماكرون يعلن إطلاق سراح فرنسيين كانا محتجزين في إيران منذ عام 2022
السماني عوض الله: الرئيس السيسي حريص على دعم السودان
مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة: استولوا على 370 قطعة .. خاص
فاروق حسني: كنت على يقين باستكمال الرئيس السيسي للمتحف الكبير
مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد
شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لعودة علي معلول
الأسفلت بقى بقع زيت | شاهد حادث سيارة نقل سلع تموينية بأبو زعبل
مصرع شخصين وإصابة 5.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سيارتين بالخانكة
مشاهدة الحرام حرام.. أمين الإفتاء: تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما لا يجوز إطلاقا
أحمد موسى: المتحف الكبير مش مجرد مكان دا تجربة بتخلي كل زائر يخرج فخور
فن وثقافة

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

نيللي كريم
نيللي كريم
قسم الفن

تداولت مؤخرا العديد من الأنباء حول ارتباط الفنانة نيللي كريم بحارس مرمى شهير لناد كبير.

وأكدت الأنباء المتداولة أن نيللي كريم ارتبطت به منذ فترة ليست قصيرة، رغم أنه يصغرها بـ15 عاما أو يزيد.

من ناحيتها نفت الفنانة نيللي كريم هذه الأنباء تماما، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

تحدثت نيللي كريم بصراحة عن رؤيتها للحب والزواج، وكيف تغيّرت نظرتها للعلاقات مع مرور الوقت، مؤكدة أن الحب في حياتها كان دائمًا "نعمة كبيرة" رغم ما يرافقه أحيانًا من مسؤوليات وضغوط.

وتتطرق إلى محطات مختلفة من حياتها الشخصية، وتعلق بروحها الساخرة على فكرة “الرجالة اليومين دول”، في جملة أثارت ضحك بلال العربي، حين قالت إن "مواصفات الرجالة بقت عملة نادرة ومحتاجة دعم بجرعة فيتامينات"، في لحظة طريفة تعكس روحها المرحة وسرعة بديهتها.

كما تحدثت نيللي خلال الحلقة عن علاقتها بأبناءها وكيف تحولت لشخصية جافة بسبب خوف والدتها عليها الزائد عن اللزوم، كما تحدثت عن والدها وأبرز ذكرياتها معه .

الفن والمعجزات والحياة

تتطرق نيللي خلال الحوار إلى نظرتها للحياة والإبداع، مؤكدة إيمانها بأن كل ما يعيشه الإنسان يحمل رسائل ومعجزات صغيرة تشكل رحلته، كما تعبّر عن عشقها للفن منذ الطفولة، وتصف المسرح والباليه بأنهما المدرسة التي منحتها الانضباط والحس الجمالي في التمثيل والحياة.


بين الموضة والذكريات

تستعيد نيللي بعض ذكرياتها مع الازياء والفن، مؤكدة ارتباطها بعالم الجمال والتعبير عن الذات، كما تتحدث عن تجاربها المختلفة بين السينما والدراما والرقص، التي ترى أنها جميعًا تصب في قالب فني واحد يعكس شخصيتها وحساسيتها كفنانة.


حديث عن الحب والحياة اليومية

وفي فقرة أكثر عفوية، تتحدث نيللي عن نظرتها للحب، وكيف ترى العلاقات الإنسانية اليوم، بروح مرحة وشفافية كبيرة، لتختتم الحلقة بضحك متبادل مع بلال العربي في أجواء مليئة بالحيوية والتلقائية.

عودة بلال العربي بإطلالة جديدة

البرنامج يُعد تجربة حوارية مختلفة، إذ يجري بلال العربي لقاءاته مع النجوم داخل سيارة فان فاخرة مجهزة بإضاءة سينمائية حديثة، ليقدّم مزيجًا من الأناقة والبساطة في إطار بصري مميز، ويتيح للجمهور فرصة التعرف إلى أبرز المشاهير العرب والعالميين في أجواء أقرب إلى دردشة ودية.

عرض أسبوعي على روتانا

يُعرض برنامج "On The Road" أسبوعيًا كل يوم سبت الساعة العاشرة مساءً عبر روتانا سينما، روتانا موسيقى، وLBC، مقدّمًا للجمهور حوارات راقية وممتعة مع أبرز نجوم الفن العرب والعالميين.

نيللي كريم زواج نيللي كريم محمد أبو جبل

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

أحمد سعد

اتجوز 4.. قصة ارتباط أحمد سعد وزواجه

السوبرانو شيرين أحمد طارق

تدعم الرينبو.. السوبرانو شيرين أحمد طارق تكشف الحقيقة

شيرين احمد طارق

خطفت الأنظار في افتتاح المتحف المصري الكبير .. من هي السوبرانو شيرين أحمد؟

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

تحذيرات خطيرة من اللانشون والسلامي.. مكونات خفية تهدد صحة الأطفال والكبار

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد