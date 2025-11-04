نقابة المهن التمثيلية تنعى وفاة زوجة الفنان حسن العدل

نعت نقابة المهن التمثيلية زوجة الفنان القدير حسن العدل، التي وافتها المنية داخل مستشفى القبة العسكري.

وتتقدم النقابة، بخالص العزاء للفنان حسن العدل وأسرته الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وقال حسن العدل، في تصريحات سابقة لموقع "صدى البلد": إن إنشغاله بـ مرض زوجته أكثر ما يشغله خلال الفترة الحالية.

وأضاف: “بقالي 6 شهور بَلِفّ على المستشفيات بسبب تعب زوجتي، التي تعاني من العديد من الأزمات في الكلى والكبد والقلب، وهي محجوزة حاليا في المستشفى، وأطلب من كل الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل”.

وأضاف حسن العدل: "أشكر الدكتور أشرف زكي على الاهتمام الذي أولاه بموضوع مرض زوجتي".