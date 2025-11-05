رد ناري من نادية الجندي على منتقدي ملابسها.. فيديو

حالة من الغضب انتابت الفنانة نادية الجندي بعد تعرضها الى انتقادات واسعة بسبب ملابسها وذلك أثناء ظهورها فى مهرجان وهران السينمائى.

نادية الجندي

رد ناري من نادية الجندي

وردت نادية الجندي بقوة على هذه الانتقادات فى تصريحات الى برنامج et بالعربي : “مفيش حاجة اسمها اللبس ده مش لايق لسنك.. الجملة دي سخيفة جدًا”.

وأعربت نادية الجندي عن سعادتها بتكريمها في مهرجان وهران للفيلم العربي قائلة : الجائزة دي بتمثلي إن مشواري الطويل الشاق اللي مريت به في حياتي مراحش على الفاضي، وبجني ثمار الكفاح والتعب والتضحيات اللي عملتها في حياتي.

وقد حرصت الفنانة القديرة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير لها.

إطلالة نادية الجندي

خطفت نادية الجندي الأنظار في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بدلة باللون الأخضر ونسقت معها قميص باللون الأبيض.

انتعلت نادية الجندي هاف بوت باللون البني مع حقيبة يد صغيرة الحجم، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت نادية الجندي بخصلات شعرها الأشقر المنسدله، ووضعت ميكاجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

مهرجان وهران يكرم نادية الجندي

وشهد مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الثالثة عشرة، مساء الخميس، لحظة مميزة من التكريم الفنانة نادية الجندي، التي تألقت على السجادة الحمراء وسط حضور كبار نجوم الفن من مختلف البلدان العربية.

وخلال الحفل الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بفندق "الميريديان"، أعربت نادية الجندي عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في الجزائر، قائلة: "سعيدة أن أكون هنا في بلد النضال والملحمة الوطنية.. الجزائر دائماً تحتفي بالفن وتقدّر المبدعين".

وأضافت النجمة التي تجاوزت مسيرتها الفنية أكثر من خمسين عامًا، أنها تعتبر الجزائر محطة هامة في مسيرتها الفنية، حيث كانت البداية الحقيقية خلها في فيلم "جميلة بوحيرد" للمخرج يوسف شاهين، الذي يعتبر علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وتابعت الجندي بذكرياتها عن هذا الفيلم الذي شكل انطلاقة قوية لها نحو النجومية، معتبرة أن الجزائر كانت حاضرة في أولى خطواتها على الطريق الفني.

وشهد الحفل حضوراً لافتاً لعدد من النجوم العرب البارزين مثل درة زروق، روجينا، تقلا شمعون، ولجين إسماعيل، الذين لفتوا الأنظار بإطلالاتهم الرائعة، حيث كانت عدسات المصورين تتابعهم منذ وصولهم إلى الفندق.

ويُعتبر مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي من أبرز الأحداث السينمائية التي تحتفي بالإبداع السينمائي العربي، ويعد تكريم نادية الجندي بمثابة تقدير لمسيرتها الفنية الحافلة التي أثرت السينما العربية بشكل كبير.