قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
ضربن الطالبة «كارما» بالتجمع.. 3 طالبات يواجهن هذه العقوبة بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رد ناري من نادية الجندي على منتقدي ملابسها.. فيديو

نادية الجندي
نادية الجندي
أحمد إبراهيم   -  
فيديو   -  
بالصور

حالة من الغضب انتابت الفنانة نادية الجندي بعد تعرضها الى انتقادات واسعة بسبب ملابسها وذلك أثناء ظهورها فى مهرجان وهران السينمائى. 

نادية الجندي

رد ناري من نادية الجندي 

وردت نادية الجندي بقوة على هذه الانتقادات فى تصريحات الى برنامج et بالعربي : “مفيش حاجة اسمها اللبس ده مش لايق لسنك.. الجملة دي سخيفة جدًا”. 

وأعربت نادية الجندي عن سعادتها بتكريمها في مهرجان وهران للفيلم العربي قائلة : الجائزة دي بتمثلي إن مشواري الطويل الشاق اللي مريت به في حياتي مراحش على الفاضي، وبجني ثمار الكفاح والتعب والتضحيات اللي عملتها في حياتي.

وقد حرصت الفنانة القديرة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير لها.

إطلالة نادية الجندي 

خطفت نادية الجندي الأنظار في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بدلة باللون الأخضر ونسقت معها قميص باللون الأبيض.

انتعلت نادية الجندي هاف بوت باللون البني مع حقيبة يد صغيرة الحجم، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت نادية الجندي بخصلات شعرها الأشقر المنسدله، ووضعت ميكاجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

مهرجان وهران يكرم نادية الجندي 

وشهد مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الثالثة عشرة، مساء الخميس، لحظة مميزة من التكريم الفنانة نادية الجندي، التي تألقت على السجادة الحمراء وسط حضور كبار نجوم الفن من مختلف البلدان العربية.

وخلال الحفل الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بفندق "الميريديان"، أعربت نادية الجندي عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في الجزائر، قائلة: "سعيدة أن أكون هنا في بلد النضال والملحمة الوطنية.. الجزائر دائماً تحتفي بالفن وتقدّر المبدعين".

وأضافت النجمة التي تجاوزت مسيرتها الفنية أكثر من خمسين عامًا، أنها تعتبر الجزائر محطة هامة في مسيرتها الفنية، حيث كانت البداية الحقيقية خلها في فيلم "جميلة بوحيرد" للمخرج يوسف شاهين، الذي يعتبر علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وتابعت الجندي بذكرياتها عن هذا الفيلم الذي شكل انطلاقة قوية لها نحو النجومية، معتبرة أن الجزائر كانت حاضرة في أولى خطواتها على الطريق الفني.

وشهد الحفل حضوراً لافتاً لعدد من النجوم العرب البارزين مثل درة زروق، روجينا، تقلا شمعون، ولجين إسماعيل، الذين لفتوا الأنظار بإطلالاتهم الرائعة، حيث كانت عدسات المصورين تتابعهم منذ وصولهم إلى الفندق.

ويُعتبر مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي من أبرز الأحداث السينمائية التي تحتفي بالإبداع السينمائي العربي، ويعد تكريم نادية الجندي بمثابة تقدير لمسيرتها الفنية الحافلة التي أثرت السينما العربية بشكل كبير.

نادية الجندي 
نادية الجندي الفنانة نادية الجندي أعمال نادية الجندي أفلام نادية الجندي تكريم نادية الجندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

ترشيحاتنا

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تطلق المستوى الثاني من كورس اللغة المصرية القديمة

مستشفي الحمام

الصحة: جولة بمستشفى الحمام المركزي بمطروح للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة

وزارة البيئة تطلق أول حملة توعوية بجزيرة الجفتون لدمج ذوي الهمم في العمل البيئي

وزارة البيئة تطلق أول حملة توعوية بجزيرة الجفتون لدمج ذوي الهمم في العمل البيئي

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد