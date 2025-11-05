بـ جيبة قصيرة.. نانسي عجرم تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام

وخطفت نانسي عجرم أنظار جمهورها بأطلالة شتوية جذابة، مرتدية بلوزة مشجرة باللون البني نسقت معها جيبة قصيرة،لتكشف عن جمالها وأناقتها .

كما اختارت نانسي عجرم ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نانسي عجرم ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.