الألحان الجميلة.. نانسي عجرم تتغزل في إليسا بمناسبة عيد ميلادها

وجهت الفنانة نانسي عجرم رسالة إلى الفنانة إليسا بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت عجرم عبر حسابه الشخصي اكس :" عيد ميلاد سعيد ⁦‪‬⁩ 🎂 أتمنى أن يكون عامك مليئًا بالصحة والحب والألحان الجميلة. 🎶



تحتفل اليوم النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها، التي تعد واحدة من اهم مطربات الوطن العربي وصاحبة شعبية كبيرة، ومنحها جمهورها لقب ملكة الاحساس لتميزها بالاغاني الرومانسية.



من ناحية أخري كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، مفاجأة خلال فيلمها الوثائقي It’s OK عبر منصة Netflix، وتحدثت عن أنجيلا السيسى والتى عوضتها عن حلم الأمومة وهى مديرة أعمالها وتدير حساباتها البنكية أيضا.

وقالت إليسا : أن أنجيلا كانت إحدى أكبر المعجبات لها، وتتواجد دائما في المطار أو الفندق التي تقيم به إليسا فور وصولها بمصر، وتوطدت علاقتهما عندما مرضت بالسرطان مؤخرا، وقويت علاقتي بأنجيلا لما جالي كانسر، وصلت لبنان وقعدت معايا عند الأطباء، وطول ما أنا بالمستشفى أنجيلا جنبي ما تركتني دقيقة بقيت بشوفها زي بنتي.