فن وثقافة

الأنجح والأجمل .. عاصي الحلاني يوجة رسالة إلي إليسا بمناسبة عيد ميلادها

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
منار نور

وجه الفنان عاصي الحلاني رسالة الي الفنانة إليسا بمناسبة عيد ميلادها

وكتب  الحلاني عبر حسابه الشخصي اكس :" حبيبة قلبي اليسا عقبال المية سنة وكل سنة وانت الاحلى والاجمل والأنجح  🙏 ".


تحتفل اليوم النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها، التي تعد واحدة من اهم مطربات الوطن العربي وصاحبة شعبية كبيرة، ومنحها جمهورها لقب ملكة الاحساس لتميزها بالاغاني الرومانسية.


من ناحية أخري كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، مفاجأة خلال فيلمها الوثائقي It’s OK عبر منصة Netflix، وتحدثت عن أنجيلا السيسى والتى عوضتها عن حلم الأمومة وهى مديرة أعمالها وتدير حساباتها البنكية أيضا.

وقالت إليسا : أن أنجيلا كانت إحدى أكبر المعجبات لها، وتتواجد دائما في المطار أو الفندق التي تقيم به إليسا فور وصولها بمصر، وتوطدت علاقتهما عندما مرضت بالسرطان مؤخرا، وقويت علاقتي بأنجيلا لما جالي كانسر، وصلت لبنان وقعدت معايا عند الأطباء، وطول ما أنا بالمستشفى أنجيلا جنبي ما تركتني دقيقة بقيت بشوفها زي بنتي.

إليسا عاصي الحلاني عيد ميلاد إليسا

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

موعد صرف معاشات نوفمبر

الذهب

إسعاف

الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

بالصور

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية

احترس من أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة

فيراري تحذر 6 سائقين من قيادة سياراتها الفارهة.. ما السبب؟

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

