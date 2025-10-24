قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن اركع أبدا ..أول رد من الرئيس الكولومبي على عقوبات ترامب ضده
عمرو أديب : مفاوضات الأهلي مع محمد صلاح خيال غير منطقي
بعد واقعة منبر المسجد بسوهاج.. القانون يحظر استغلال دور العبادة في الانتخابات
هل النوم في الظلام يجلب الجن؟.. وصية النبي تقيك كيدهم ولا يعرفها كثيرون
مخرج فيلم كولونيا: أداء أحمد مالك فاق التوقعات.. وأتوقع حصده جوائز أخرى
تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟
قيادي بحركة فتح: واشنطن تربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح المقاومة
منال سلامة عن دخول البلوجرز مجال التمثيل: ما تقرفوناش في عيشتنا
اللواء أحمد زغلول: مصر ثابتة على موقفها الداعم لاستقرار ليبيا والسودان
منال سلامة: كل أولاد الفنانين مش بيتفرجوا على شغلهم.. فيديو
هل تشعر بالبرد دائمًا؟.. نقص 5 فيتامينات أساسية قد يكون السبب
أحمد جمال يحتفل بزفافه على فرح الموجي.. غدا
فن وثقافة

وصول إليسا إلى مقر حفلها بموسم الرياض

وصول إليسا
وصول إليسا
سعيد فراج

وصلت، الفنانة إليسا، إلى مسرح أبو بكر سالم، استعدادا لحفل موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، مع الفنان وائل كفوري. 

وتحيي إليسا حفلا غنائيا مع وائل كفوري على مسرح أبو بكر سالم، اليوم 24 أكتوبر، ضمن فعاليات موسم الرياض. 

أغاني إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا؛ بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين"، عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

ووصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

ويقول مقطع من الأغنية: “تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق”.

"دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 25 أكتوبر 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ثق بحدسك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم

برج الثور حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ركز على خطواتك الصغيرة

برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..افتح عقلك لتجارب جديدة

برج الجوزاء

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

