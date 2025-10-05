تصميم غريب.. نانسي عجرم تثير ضجة بإطلالتها

شاركت المطربة نانسي عجرم ، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته وأنيقة.

وأطلت نانسي عجرم، مرتديه فستان جذاب ولافت باللون الازرق اللامع، وجاء الفستان بتصميم عصري غير تقليدي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت نانسي عجرم ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نانسي عجرم ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

