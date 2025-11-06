حمزة العيلي يحتفل بنجاح مسلسل كارثة طبيعية.. ويوجه رسالة شكر لصناعه

احتفل الفنان حمزة العيلي، بنجاح مسلسل «كارثة طبيعية»، موجهًا رسالة شكر وامتنان لكل فريق العمل الذي شاركه هذا النجاح.

وكتب العيلي عبر حسابه على «فيسبوك»: «الحمد والشكر والفضل لله دائمًا وأبدًا، مبروك تألقك ونجاحك ونجاحنا كلنا عشان معك أخي وصديقي وحبيبي وحبيب قلوب البشر محمد سلام، مبروك لكل الحبايب صناع العمل وشكرًا لكل من أخلص في هذا العمل، والجميع رائعين واشتغلوا من قلبهم».

واختتم العيلي منشوره قائلاً:«شكراً لصديقي المحترم المخرج حسام حامد، والمؤلف الرائع أحمد عاطف فياض، وكل الزملاء الممثلين والأقسام اللي شاركوا في نجاح العمل، شكراً لمتابعة حضراتكم الطيبة».

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب محمد سلام، عدد من النجوم، من بينهم جهاد حسام الدين، كمال أبورية، وحمزة العيلي، المسلسل من تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج حسام حامد.