فن وثقافة

عفاف مصطفى تروى كواليس تعاونها مع محمد سلام فى "كارثة طبيعية"

عفاف مصطفى ومحمد سلام
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة عفاف مصطفى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه عن دورها فى مسلسل “كارثة طبيعية" وتفاصيل تعاونها مع الفنان محمد سلام. 

وقالت عفاف مصطفى : "انتظروني في ( كارثه طبيعيه ) عاملة ست عجوزة".

وأضافت عفاف مصطفى: محمد سلام شخصية تخطف القلب من جمال أخلاقه وهدوئه وأدبه اللي زيادة عن اللزوم، بصراحة إنسان رائع في التعامل مع زملائه، بيفرح لشطارة اللي واقف قدام الكاميرا معاه ويساعده من قلبه كمان بكل حب، محمد سلام إنسان شفاف جدا والصورة دي أخدناها قبل مكياج التعجيز، يارب أتمني أشتغل معاه تاني يارب.

ملخص الحلقة الثالثة من “كارثة طبيعية” 

وعرضت الحلقة الثالثة من مسلسل"كارثة طبيعية"، التي حملت العديد من الأحداث.

وشهدت الحلقة عددا من الأحداث كان أبرزها، تلقي محمد "محمد سلام" صدمة بعد أن أنجبت زوجته 7 أطفال، بعدما كانت قد ابلغته الطبيبة أن زوجته حامل في 5 أطفال.

مسلسل كارثة طبيعية

مسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

مسلسل كارثة طبيعية من بطولة محمد سلام وجهاد حسن وكمال أبو رية وحمزة العلي.

آخر أعمال محمد سلام

يذكر أن آخر أعمال محمد سلام هو الجزء الثامن من مسلسل “الكبير اوي” الذى عرض فى رمضان ٢٠٢٤.

مسلسل الكبير اوي بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

