مايان السيد وأحمد حاتم وحسين فهمي يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم "قصر الباشا"

تشهد إحدى دور العرض الكبرى مساء اليوم احتفال أبطال فيلم "قصر الباشا" بالعرض الخاص للعمل، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

وبحضر الاحتفال كل من مايان السيد، وأحمد حاتم، وحسين فهمي، إلى جانب فريق العمل وعدد من صُنّاع السينما الحريصين على تهنئة أبطال الفيلم مع انطلاق عرضه في السينمات.

ويجسد الفيلم مزيجًا من الإثارة والتشويق والرومانسية، حيث تدور أحداثه داخل قصر تاريخي مليء بالأسرار، تجمع بين الصراع على النفوذ والبحث عن الحقيقة.

وأعربت الفنانة مايان السيد عن سعادتها بالمشاركة في العمل، مؤكدة أنه يقدّم تجربة مختلفة في مشوارها الفني، بينما أشار أحمد حاتم إلى أن الفيلم يحمل رسالة إنسانية في إطار مشوّق.

أما النجم الكبير حسين فهمي، فأشاد بجيل الشباب المشارك في الفيلم وبالروح الإبداعية التي تميّز العمل.