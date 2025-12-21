خيول بالملعب.. حكاية إقتحام جماهير نيجيريا مباراة السنغال فى أمم إفريقيا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنطلق مساء اليوم الأحد بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب بمباراة الإفتتاح بين منتخب أسود الأطلس وجزر القمر.

ويخوض منتخب مصر الوطني مساء غد الإثنين مباراة زيمبابوي فى ضربة البداية من بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

وشهدت منافسات بطولة كأس أفريقيت منذ انطلاقها العديد من المواقف المثيرة جاء أبرزها في عام 2000 عندما كان الهدف الذهبي هو قانون الأشواط الاضافية والمنتخب الذي يسجل فيها أولًا يفوز لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يطبق ذلك النظام فى هذه النسخة.
 

في ربع نهائي كأس إفريقيا عام 2000 واجه منتخب نيجيريا صاحبة الأرض والجمهور نظيره منتخب السنغال.

منتخب نيجيريا آنذاك كان أقوى منتخب إفريقي وكذلك منتخب السنغال كان منتخبا متطورا ويحاول صعود الى قمة إفريقيا.

المباراة جاءت قوية وكافة التوقعات كانت لصالح منتخب نيجيريا في ظل خوض اللقاء على ملاعبها وبحضور 60 ألف مشجع في الملعب الوطني بلاجوس.

لكن ماحدث في المباراة كان صادم للجميع منتخب السنغال بدأ المباراة بشكل قوي جدا وتقدم في النتيجة عن طريق لاعب كلوب بروج خليلو فاديجا.

بعد هذا الهدف صمد منتخب السنغال أمام هجمات منتخب نيجيريا لكن في آخر 5 دقائق إستطاع مهاجم فريق الترجي التونسي جوليوس اجاهوا معادلة النتيجة بهدف واحتفالية مميزة من اللاعب.

ووصلت المباراة إلى الأشواط الإضافية وبعد مرور دقيقتين على بداية الشوط الاضافي الأول سجل مرةً أخرى جوليوس اجاهوا الهدف الثاني والفوز.

عقب تسجيل الهدف لصالح منتخب نيجيريا جماهير النسور احتفلت بجنون ظنًا منها أنه هدفا ذهبيا واقتحمت ملعب المباراة الأمر الذي دفع الأمن النيجيري إلى الدخول للملعب على الخيول لتهدئة الأجواء من أجل إستكمال المباراة بشكل طبيعي.

تم استكمال المباراة وفاز منتخب نيجيريا بهدفين لهدف وتأهلت النسور لمواجهة جنوب افريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.
 

