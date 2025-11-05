يسرا عن افتتاح المتحف: حاجة تدرس

عبرت الفنانه يسرا عن سعادتها وفخرها بحفل أفتتاح المتحف المصري الكبير عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت يسرا: اللي حصل في افتتاح المتحف المصري الكبير حاجة تدرس، احتفال مهيب يعبر عن عظمة مصر، وعن حضارة عمرها آلاف السنين ولسه بتنور العالم بنفس الجمال، الهيبة والإلهام.

وتابعت: كل تفصيلة كانت بتحكي عن بلد عظيمة، عن تاريخ ما بيتنساش وعن روح المصريين اللي عمرها ما غابت.

وأضافت: ومحمد السعدي قدم عمل يخليك تشوف مصر بعين جديدة ، عمل من القلب، يخلد اللحظة ويخليها تعيش للأبد.

واستكملت: فخورة، وممتنة، ومبهورة ببلادي الحبيبة، بمصر، وبالعظمة اللي كتبها التاريخ في ملامحها للأبد.

وشهد المتحف المصري الكبير، أمس الثلاثاء، لحظة فارقة في تاريخ الثقافة والسياحة بمصر، مع فتح أبوابه للجمهور لأول مرة وسط حضور جماهيري غير مسبوق.

توافد أكثر من 18 ألف زائر من المصريين والأجانب في اليوم الأول، ليكونوا شهودًا على انطلاق أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة.

ويُعد هذا الإقبال مؤشراً واضحاً على تعطّش الجمهور العالمي لاكتشاف هذا المشروع الثقافي العملاق الذي طال انتظاره لأكثر من عقدين.