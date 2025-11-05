قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المتحف المصري الكبير.. بوابة الحضارة المصرية إلى العالم الحديث

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
إسراء عبدالمطلب

شهد المتحف المصري الكبير، أمس الثلاثاء، لحظة فارقة في تاريخ الثقافة والسياحة بمصر، مع فتح أبوابه للجمهور لأول مرة وسط حضور جماهيري غير مسبوق. 

توافد أكثر من 18 ألف زائر من المصريين والأجانب في اليوم الأول، ليكونوا شهودًا على انطلاق أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة. 

ويُعد هذا الإقبال مؤشراً واضحاً على تعطّش الجمهور العالمي لاكتشاف هذا المشروع الثقافي العملاق الذي طال انتظاره لأكثر من عقدين.

المتحف المصري الكبير

خلفية المشروع.. حلم تحول إلى حقيقة

بدأت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير في مطلع الألفية الجديدة، بهدف تخفيف الضغط عن المتحف المصري بالتحرير، وتقديم عرض متحفي حديث يليق بعظمة الحضارة المصرية القديمة. 

واختير موقع المتحف بالقرب من أهرامات الجيزة ليكون امتداداً بصرياً للحضارة عبر العصور. 

ومع مرور السنوات، شاركت في تمويل المشروع مؤسسات دولية ومصرية، لتخرج التحفة المعمارية أخيراً إلى النور بتصميم يجمع بين الأصالة والحداثة.

تجربة فريدة تجمع بين التراث والابتكار

عبّر الزائرون عن انبهارهم بالتصميم المعماري المهيب والتنظيم الدقيق، خاصة في قاعة عرض كنوز الملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة بشكل كامل منذ اكتشافها. 

وأشادوا بتجربة الزيارة التي تجمع بين الجوانب الثقافية والترفيهية والخدمية في مكان واحد، لتصبح الزيارة رحلة معرفية وإنسانية متكاملة. 

كما تميز المتحف باستخدام تكنولوجيا العرض ثلاثي الأبعاد والإضاءة الذكية التي تبرز روعة القطع الأثرية وتمنح الزائر تجربة تفاعلية فريدة.

تصريحات رسمية تؤكد الثقة العالمية في مصر

وفي تصريحات رسمية، قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي إن افتتاح المتحف "يمثل لحظة تاريخية لمصر والعالم"، مشددًا على أن المتحف ليس مجرد صرح أثري، بل رسالة حضارية تعكس عبقرية المصري القديم وقدرة المصري الحديث على الحفاظ على تراثه وتقديمه للعالم في أبهى صورة. 

وأضاف أن الإقبال الكبير يؤكد ثقة العالم في مصر ومكانتها الرائدة على خريطة السياحة الدولية.

أما الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، فأعرب عن فخره بهذا النجاح المبهر في أول أيام الافتتاح، مؤكداً أن المتحف سيواصل تقديم برامج ثقافية وتعليمية متنوعة، إلى جانب شراكات دولية جديدة لتعزيز دوره كمركز عالمي للحوار بين الثقافات.

المتحف الكبير.. بوابة مصر إلى العالم

ومع استمرار التغطية الإعلامية العالمية، بات المتحف المصري الكبير أيقونة ثقافية وسياحية تعيد رسم ملامح السياحة الثقافية في مصر. فهو لا يمثل مجرد وجهة للزائرين، بل بوابة حضارية تجمع الماضي بالحاضر وتفتح آفاق المستقبل، لتؤكد أن مصر ما زالت، وستبقى، مركز الحضارة الإنسانية في العالم.

المتحف المصري المتحف المصري الكبير

