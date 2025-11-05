موفدو الأوقاف بموزمبيق يشاركون في احتفال السفارة بافتتاح المتحف المصري الكبير

احتفلت السفارة المصرية بجمهورية موزمبيق، بافتتاح المتحف المصري الكبير، في ضيافة السفير محمد فرغل - سفير مصر في موزمبيق، وبحضور الشيخ أمين الدين محمد - رئيس المجلس الإسلامي في موزمبيق، وأعضاء بعثة الأزهر الشريف.

وشارك في الاحتفال أعضاء بعثة وزارة الأوقاف المصرية الموفدون إلى موزمبيق، في أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز بالإنجاز الحضاري الكبير الذي يعكس رؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل.

ويجسد هذا الاحتفال ما تحظى به مصر من مكانة فريدة كجسر حضاري وثقافي بين شعوب العالم كافة، بما يعزز دورها الرائد في نشر ثقافة السلام والتسامح والتلاقي الإنساني.

فى سياق أخر.. تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى سامح شكري - وزير الخارجية السابق، والدكتور محمد معيط - وزير المالية السابق، بمناسبة منحهما وسام الشمس المشرقة بدرجتيه الرفيعتين، من قبل إمبراطور اليابان؛ تقديرًا لإسهاماتهما البارزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان الصديقة.

ويعكس هذا التكريم الدولي ما تحظى به القيادات المصرية من تقدير واحترام على الساحة العالمية؛ لما قدموه من جهودٍ دبلوماسية واقتصادية رفيعة أسهمت في دعم علاقات التعاون بين مصر ودول العالم، وترسيخ مكانة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، على المستويين الإقليمي والدولي.

داعيًا الله تعالى أن يوفق أبناء مصر المخلصين لمواصلة مسيرة العطاء وخدمة الوطن في شتى المجالات.