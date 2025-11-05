قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد أبو العينين.. نصير الفلاح المصري في البرلمان وتبنى رؤى جديدة لدعم الأمن الغذائي.. فيديو
الشرطة الفرنسية تعلن حصيلة عملية دهس في مدينة أوليرون
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
ديني

موفدو الأوقاف بموزمبيق يشاركون في احتفال السفارة بافتتاح المتحف المصري الكبير

موفدو الأوقاف بموزمبيق يشاركون في احتفال السفارة المصرية بافتتاح المتحف المصري الكبير
موفدو الأوقاف بموزمبيق يشاركون في احتفال السفارة المصرية بافتتاح المتحف المصري الكبير
إيمان طلعت

احتفلت السفارة المصرية بجمهورية موزمبيق، بافتتاح المتحف المصري الكبير، في ضيافة السفير محمد فرغل - سفير  مصر في موزمبيق، وبحضور الشيخ أمين الدين محمد - رئيس المجلس الإسلامي في موزمبيق، وأعضاء بعثة الأزهر الشريف.

وشارك في الاحتفال أعضاء بعثة وزارة الأوقاف المصرية الموفدون إلى موزمبيق، في أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز بالإنجاز الحضاري الكبير الذي يعكس رؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل.

ويجسد هذا الاحتفال ما تحظى به مصر من مكانة فريدة كجسر حضاري وثقافي بين شعوب العالم كافة، بما يعزز دورها الرائد في نشر ثقافة السلام والتسامح والتلاقي الإنساني.

فى سياق أخر.. تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى سامح شكري - وزير الخارجية السابق، والدكتور محمد معيط - وزير المالية السابق، بمناسبة منحهما وسام الشمس المشرقة بدرجتيه الرفيعتين، من قبل إمبراطور اليابان؛ تقديرًا لإسهاماتهما البارزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان الصديقة.

ويعكس هذا التكريم الدولي ما تحظى به القيادات المصرية من تقدير واحترام على الساحة العالمية؛ لما قدموه من جهودٍ دبلوماسية واقتصادية رفيعة أسهمت في دعم علاقات التعاون بين مصر ودول العالم، وترسيخ مكانة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، على المستويين الإقليمي والدولي.

داعيًا الله تعالى أن يوفق أبناء مصر المخلصين لمواصلة مسيرة العطاء وخدمة الوطن في شتى المجالات.

موفدو الأوقاف بموزمبيق احتفال السفارة المصرية بافتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير الأوقاف

