قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 31 عاملاً زراعيًا في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ
قرار مفاجئ من ترامب.. لماذا هدد بقصف نيجيريا وأغضب البنتاجون؟ |تفاصيل
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الحضري: توقع هوية بطل السوبر المصري أمر صعب والأداء متقارب بين الفرق الأربعة
أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
اتفاقية مياه بين بغداد وأنقرة… جدل حول منح صلاحيات أوسع لتركيا
الفريق أول صقر: القوات المسلحة تمتلك كل خيارات الردع لحماية أمن مصر
وزير الدفاع: مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الإستراتيجي الأول
الداخلية تواصل فعاليات "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المواطنين بأسعار مخفضة
رحيم ابتلعته المياه.. انتشال جثة صغير من ترعة المنصورية بعد اختفائه
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار الـ21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهري يهنئ وزيري الخارجية والمالية السابقين لمنحهما وسام الشمس المشرقة من اليابان

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري
وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري
إيمان طلعت

تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى سامح شكري - وزير الخارجية السابق، والدكتور محمد معيط - وزير المالية السابق، بمناسبة منحهما وسام الشمس المشرقة بدرجتيه الرفيعتين، من قبل إمبراطور اليابان؛ تقديرًا لإسهاماتهما البارزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان الصديقة.

ويعكس هذا التكريم الدولي ما تحظى به القيادات المصرية من تقدير واحترام على الساحة العالمية؛ لما قدموه من جهودٍ دبلوماسية واقتصادية رفيعة أسهمت في دعم علاقات التعاون بين مصر ودول العالم، وترسيخ مكانة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، على المستويين الإقليمي والدولي.

داعيًا الله تعالى أن يوفق أبناء مصر المخلصين لمواصلة مسيرة العطاء وخدمة الوطن في شتى المجالات.

في سياق اخر.. قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن مجلة "وقاية" التي أطلقتها الوزارة قبل عام جاءت بهدف تقريب صوت الدولة والدعوة الدينية إلى هموم المجتمع اليومية، مؤكداً أن الهدف هو معالجة قضايا مشتركة وملحّة مثل ترشيد الاستهلاك، إدارة المياه، وآداب الطريق من منظورٍ ديني وعلمي معًا.

المتحدث باسم وزارة الأوقاف يعدد مميزات مجلة "وقاية"
وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن من أهم مميزات المجلة أنها لا تفتح صفحاتها لأي كاتب عابر، بل تستدعي وزراء وخبراء ومتخصصين ليقدموا الرؤية المهنية والعلمية للقضايا المطروحة، ما يضمن معالجة موضوعية ومتعددة المناظير لكل قضية، فالموضوع يُطرح من المنظور الشرعي ثم الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والتنفيذي.

وتطرق المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى عدد العام الثاني للمجلة، موضحًا أن الافتتاحية كانت للوزير الدكتور أسامة الأزهري التي تناولت أهمية الوعي وتصحيح المفاهيم في مواجهة موجات التشكيك والتضليل والشائعات، مشددًا على أن الوعي المهني والشرعي عنصر أساسي في حماية المجتمع من الانجرار وراء معلومات مضللة.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف سامح شكري حمد معيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأزهري يهنئ وزيري الخارجية والمالية السابقين لمنحهما وسام الشمس المشرقة من اليابان

حملة "حرّر نفسك"

البحوث الإسلامية: حملة "حرّر نفسك" دعوة للتحرر من أسر التكنولوجيا

وزير الأوقاف

متحدث الأوقاف: مجلة وقاية هدفها الاستثمار الفكري لترسيخ قيم المواطنة والتعايش

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد