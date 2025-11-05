الأزهري يهنئ وزيري الخارجية والمالية السابقين لمنحهما وسام الشمس المشرقة من اليابان

تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى سامح شكري - وزير الخارجية السابق، والدكتور محمد معيط - وزير المالية السابق، بمناسبة منحهما وسام الشمس المشرقة بدرجتيه الرفيعتين، من قبل إمبراطور اليابان؛ تقديرًا لإسهاماتهما البارزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان الصديقة.

ويعكس هذا التكريم الدولي ما تحظى به القيادات المصرية من تقدير واحترام على الساحة العالمية؛ لما قدموه من جهودٍ دبلوماسية واقتصادية رفيعة أسهمت في دعم علاقات التعاون بين مصر ودول العالم، وترسيخ مكانة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، على المستويين الإقليمي والدولي.

داعيًا الله تعالى أن يوفق أبناء مصر المخلصين لمواصلة مسيرة العطاء وخدمة الوطن في شتى المجالات.

في سياق اخر.. قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن مجلة "وقاية" التي أطلقتها الوزارة قبل عام جاءت بهدف تقريب صوت الدولة والدعوة الدينية إلى هموم المجتمع اليومية، مؤكداً أن الهدف هو معالجة قضايا مشتركة وملحّة مثل ترشيد الاستهلاك، إدارة المياه، وآداب الطريق من منظورٍ ديني وعلمي معًا.

المتحدث باسم وزارة الأوقاف يعدد مميزات مجلة "وقاية"

وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن من أهم مميزات المجلة أنها لا تفتح صفحاتها لأي كاتب عابر، بل تستدعي وزراء وخبراء ومتخصصين ليقدموا الرؤية المهنية والعلمية للقضايا المطروحة، ما يضمن معالجة موضوعية ومتعددة المناظير لكل قضية، فالموضوع يُطرح من المنظور الشرعي ثم الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والتنفيذي.

وتطرق المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى عدد العام الثاني للمجلة، موضحًا أن الافتتاحية كانت للوزير الدكتور أسامة الأزهري التي تناولت أهمية الوعي وتصحيح المفاهيم في مواجهة موجات التشكيك والتضليل والشائعات، مشددًا على أن الوعي المهني والشرعي عنصر أساسي في حماية المجتمع من الانجرار وراء معلومات مضللة.