متحدث الأوقاف: مجلة وقاية هدفها الاستثمار الفكري لترسيخ قيم المواطنة والتعايش

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن مجلة "وقاية" التي أطلقتها الوزارة قبل عام جاءت بهدف تقريب صوت الدولة والدعوة الدينية إلى هموم المجتمع اليومية، مؤكداً أن الهدف هو معالجة قضايا مشتركة وملحّة مثل ترشيد الاستهلاك، إدارة المياه، وآداب الطريق من منظورٍ ديني وعلمي معًا.

المتحدث باسم وزارة الأوقاف يعدد مميزات مجلة "وقاية"

وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن من أهم مميزات المجلة أنها لا تفتح صفحاتها لأي كاتب عابر، بل تستدعي وزراء وخبراء ومتخصصين ليقدموا الرؤية المهنية والعلمية للقضايا المطروحة، ما يضمن معالجة موضوعية ومتعددة المناظير لكل قضية، فالموضوع يُطرح من المنظور الشرعي ثم الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والتنفيذي.

وتطرق المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى عدد العام الثاني للمجلة، موضحًا أن الافتتاحية كانت للوزير الدكتور أسامة الأزهري التي تناولت أهمية الوعي وتصحيح المفاهيم في مواجهة موجات التشكيك والتضليل والشائعات، مشددًا على أن الوعي المهني والشرعي عنصر أساسي في حماية المجتمع من الانجرار وراء معلومات مضللة.

وأشار المتحدث باسم الأوقاف إلى مثال مقالات العدد حول قضية الماء: بدءًا من المعنى القرآني للماء كرحمة، مرورًا بمساهمات وزارة الموارد المائية والري، وانتهاءً بمقترحات عملية لترشيد الاستهلاك وتنويع مصادر المياه (تحلية، معالجة وإعادة استخدام)، ما يعكس مقاربة شاملة تربط النص الشرعي بالحلول الميدانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الأوقاف إن المجلة تسعى أيضًا إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الجمهور، داعيًا المواطنين للتحقق من الأخبار عبر المصادر الرسمية لوزارات ومصالح الدولة قبل إعادة التداول، مستشهداً بحديث الرسول ﷺ عن أثر اللسان والحاجة للمسؤولية في القول والنشر.

ووجه المتحدث باسم وزارة الأوقاف نداءً للقراء: «كونوا واعين — تحرّوا مصادر المعلومات الرسمية وتحققوا قبل أن تنشروا؛ فالمجتمع بحاجة إلى وعيٍ جمعي يحمي الوطن ويصون تماسكه»، مؤكداً استمرار الوزارة في الاستثمار الفكري لترسيخ قيم المواطنة والتعايش عبر وسائل علمية ومؤسسية.