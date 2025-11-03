قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بالتوفيق للزمالك.. ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة السوبر
الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية
الدفاع الروسية: دمرنا 26 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات
خصومات غير مسبوقة.. الخطيب يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل السوبر
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

منح وزيارات علمية.. وزير الأوقاف يبحث مع نائب رئيس جامعة دار الهدى بالهند سبل التعاون

وزير الأوقاف ونائب رئيس جامعة دار الهدى بالهند
وزير الأوقاف ونائب رئيس جامعة دار الهدى بالهند
عبد الرحمن محمد

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، الدكتور بهاء الدين محمد الندوي، نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند، والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل التعاون الدعوي والعلمي بين الجانبين.

وزير الأوقاف يستقبل نائب رئيس جامعة دار الهدى بالهند لبحث سبل التعاون

في مستهل اللقاء، رحّب وزير الأوقاف بالوفد، معربًا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي تمثل حلقة جديدة في مسيرة العلاقات الوثيقة والمودة العميقة التي تجمع بين مصر والهند. 

وأكد حرص وزارة الأوقاف على تعزيز التعاون العلمي والدعوي مع المؤسسات الإسلامية الرائدة حول العالم، وتبادل الخبرات في مجال إعداد الدعاة وتأهيل الأئمة والواعظات، مقدما التهنئة للوفد على إبرام بروتوكول التعاون مع جامعة الأزهر الشريف؛ راجيًا للجميع دوام التوفيق والسداد. 

من جانبه، عبّر الدكتور بهاء الدين محمد الندوي عن خالص شكره وتقديره لوزير الأوقاف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرًا إلى أن جامعة دار الهدى التي تأسست منذ أكثر من أربعة عقود، تُعد منارة علمية كبرى تجمع بين تدريس العلوم الشرعية واللغات العالمية والعلوم الحديثة، وتُسهم في تخريج كوادر دعوية تجمع بين الأصالة والمعاصرة. 

كما أكد عمق العلاقات الدينية والثقافية التي تربط الشعبين المصري والهندي، معربًا عن تطلعه لتعزيزها ومد جسور التعاون بين جامعة دار الهدى ووزارة الأوقاف المصرية.

وفي ختام اللقاء، ناقش الجانبان سبل التعاون في مجالات المنح الدراسية، وتبادل الزيارات العلمية، ودعم برامج إعداد الدعاة، مؤكدين تطلعهم إلى مزيد من التنسيق المشترك بما يخدم رسالة الوسطية والتسامح ونشر الفكر المستنير.

الدكتور أسامة الأزهري أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف وزير الأوقاف يستقبل نائب رئيس جامعة دار الهدى بالهند نائب رئيس جامعة دار الهدى بالهند نائب رئيس جامعة دار الهدى جامعة دار الهدى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

ترشيحاتنا

زيت للشعر

زيت سحري لتطويل الشعر بسرعة وفعالية

موظفات البنك

تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.. البنك الأهلي الكويتي ينظم ندوة توعوية

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد