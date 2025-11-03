قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسباب القفزات في ارتفاع أسعار أدوية الأورام
وزير الخارجية الدنماركي يثمن الدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الهلال يفوز على الغرافة بثنائية ويتصدر مجموعته بأبطال آسيا للنخبة
ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
ديني

الأوقاف تواصل عقد فعاليات الدورة التخصصية لمهارات الظهور الإعلامي للواعظات

عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف عقد فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة لمهارات الظهور الإعلامي للواعظات، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز قدرات الواعظات في المجال الإعلامي والتواصل الدعوي الفعال، وتزويدهن بالمهارات العملية في تقديم البرامج الإعلامية ونقل الرسالة الدعوية بشكل مؤثر وواضح.

فعاليات الدورة التخصصية لمهارات الظهور الإعلامي للواعظات

شهدت الدورة محاضرات متنوعة قدمها عدد من الخبراء في المجال الإعلامي والدعوي؛ حيث ألقى الأستاذ عادل العبساوي - وكيل أول وزارة الإعلام السابق، محاضرة عن فنيات التعامل مع الإعلام المرئي والمسموع وسبل الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الإعلامي والسوشيال ميديا.

وقدم الدكتور حسين مجاهد، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، محاضرة علمية تناولت موضوع التيسير ورفع الحرج، ومعرفة المصالح المعتبرة والمُلغاة، وبين أهمية مراعاة الفروق المعتبرة للعديد من القضايا الفقهية التي تخص الجانب الدعوي للواعظات.

وتناول الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، مدير عام المكتب الإعلامي، ضوابط الخطاب الإعلامي التثقيفي ومحظورات الظهور الإعلامي، وأهمية التناول الأمثل لقضايا الدعوة والمجتمع على الوسائل الإعلامية المتنوعة.

تأتي هذه الدورة ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير الكوادر الدعوية النسائية وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في الأنشطة المجتمعية والإعلامية، بما يعزز دور المرأة في خدمة المجتمع ونشر القيم الدينية الصحيحة.

وزارة الأوقاف الأوقاف أكاديمية الأوقاف الدولية الدورة التخصصية لمهارات الظهور الإعلامي للواعظات مهارات الظهور الإعلامي للواعظات

