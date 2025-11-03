الأوقاف تواصل عقد فعاليات الدورة التخصصية لمهارات الظهور الإعلامي للواعظات

تواصل وزارة الأوقاف عقد فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة لمهارات الظهور الإعلامي للواعظات، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز قدرات الواعظات في المجال الإعلامي والتواصل الدعوي الفعال، وتزويدهن بالمهارات العملية في تقديم البرامج الإعلامية ونقل الرسالة الدعوية بشكل مؤثر وواضح.

فعاليات الدورة التخصصية لمهارات الظهور الإعلامي للواعظات

شهدت الدورة محاضرات متنوعة قدمها عدد من الخبراء في المجال الإعلامي والدعوي؛ حيث ألقى الأستاذ عادل العبساوي - وكيل أول وزارة الإعلام السابق، محاضرة عن فنيات التعامل مع الإعلام المرئي والمسموع وسبل الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الإعلامي والسوشيال ميديا.

وقدم الدكتور حسين مجاهد، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، محاضرة علمية تناولت موضوع التيسير ورفع الحرج، ومعرفة المصالح المعتبرة والمُلغاة، وبين أهمية مراعاة الفروق المعتبرة للعديد من القضايا الفقهية التي تخص الجانب الدعوي للواعظات.

وتناول الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، مدير عام المكتب الإعلامي، ضوابط الخطاب الإعلامي التثقيفي ومحظورات الظهور الإعلامي، وأهمية التناول الأمثل لقضايا الدعوة والمجتمع على الوسائل الإعلامية المتنوعة.

تأتي هذه الدورة ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير الكوادر الدعوية النسائية وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في الأنشطة المجتمعية والإعلامية، بما يعزز دور المرأة في خدمة المجتمع ونشر القيم الدينية الصحيحة.