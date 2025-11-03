قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: تحقيق تغطية شاملة لـ6 محافظات.. وميكنة 100% من وحدات الرعاية الأولية
أكثر من 2.5 مليون مسافر .. ارتفاع حركة الركاب بمطار القاهرة خلال أكتوبر
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو .. اليوم
وزير خارجية الدنمارك: مشاركة الملكة ماري بافتتاح المتحف الكبير تؤكد عمق العلاقات مع مصر
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أوقاف الإسماعيلية تنظم ندوات توعوية عن «إدمان وسائل التواصل الاجتماعي» بالمدارس

إحدى ندوات التوعية
عبد الرحمن محمد

نظمت مديرية أوقاف الإسماعيلية عددًا من الندوات التوعوية بمدارس المحافظة تحت عنوان «إدمان وسائل التواصل الاجتماعي»، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار التعاون المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم.

وتناولت الندوات مخاطر الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثيره على السلوك والقيم والعلاقات الأسرية والتحصيل الدراسي، مع التأكيد على أهمية توجيه استخدام التكنولوجيا نحو ما يخدم الفرد والمجتمع.

وأكد فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، أن هذه الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف في تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب، ونشر الوعي الديني والتربوي الصحيح، مشيرًا إلى أن الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا يعكس وعي المسلم ومسئوليته تجاه وقته وحياته.

وتواصل مديرية أوقاف الإسماعيلية جهودها الميدانية ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» لبناء وعيٍ مستنيرٍ رشيدٍ يواكب متطلبات العصر، ويحصّن النشء من مخاطر الإدمان الإلكتروني والاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي.

واستقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، الدكتور محمد فيصل إبراهيم، الوزير المكلف بالشئون الإسلامية، وزير الدولة الأول للشئون الداخلية بجمهورية سنغافورة، والوفد المرافق له، في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة. 

وزير الأوقاف يستقبل الوزير المكلف بالشئون الإسلامية بسنغافورة

وفي بداية اللقاء، رحب وزير الأوقاف بالضيف الكريم والوفد المرافق؛ مؤكدًا أن الزيارة عزيزة على القلب نظرًا لعمق العلاقات بين البلدين وما يجمعهما من روابط علمية ودينية وثقافية وتاريخية وثيقة؛ مشيرًا إلى دور الأزهر الشريف في تخريج عدد من علماء سنغافورة الأجلاء على مستوى المفتين والمعلمين والعلماء، ومن شواهد ذلك "مدرسة الجنيد" بسنغافورة التي تعد نموذجًا مشرقًا في نشر العلم الشرعي والوعي الديني المستنير. 

وأضاف الوزير أن الآفاق رحبة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين؛ معربًا عن استعداد الوزارة التام لتقديم كل أوجه التعاون الممكنة عبر التدريس والتدريب وتبادل الزيارات وغيرها من أوجه التنسيق؛ وذلك استمرارًا لدور مصر الفكري الرائد، وإحياءً لدور الوقف ونشر ثقافته الفريدة عند المسلمين – فهي ثقافة تجاوزت إكرام الإنسان اجتماعيًا وصحيًا وتعليميًا إلى إكرام مخلوقات الله والحفاظ على البيئة والارتقاء بالمجتمع. 

أوقاف الإسماعيلية الندوات التوعوية مدارس المحافظة وزير الأوقاف

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

شيكابالا

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك: بقي واحد مختلف

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

