أوقاف الإسماعيلية تنظم ندوات توعوية عن «إدمان وسائل التواصل الاجتماعي» بالمدارس

نظمت مديرية أوقاف الإسماعيلية عددًا من الندوات التوعوية بمدارس المحافظة تحت عنوان «إدمان وسائل التواصل الاجتماعي»، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار التعاون المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم.

وتناولت الندوات مخاطر الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثيره على السلوك والقيم والعلاقات الأسرية والتحصيل الدراسي، مع التأكيد على أهمية توجيه استخدام التكنولوجيا نحو ما يخدم الفرد والمجتمع.

وأكد فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، أن هذه الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف في تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب، ونشر الوعي الديني والتربوي الصحيح، مشيرًا إلى أن الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا يعكس وعي المسلم ومسئوليته تجاه وقته وحياته.

وتواصل مديرية أوقاف الإسماعيلية جهودها الميدانية ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» لبناء وعيٍ مستنيرٍ رشيدٍ يواكب متطلبات العصر، ويحصّن النشء من مخاطر الإدمان الإلكتروني والاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي.

واستقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، الدكتور محمد فيصل إبراهيم، الوزير المكلف بالشئون الإسلامية، وزير الدولة الأول للشئون الداخلية بجمهورية سنغافورة، والوفد المرافق له، في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وزير الأوقاف يستقبل الوزير المكلف بالشئون الإسلامية بسنغافورة

وفي بداية اللقاء، رحب وزير الأوقاف بالضيف الكريم والوفد المرافق؛ مؤكدًا أن الزيارة عزيزة على القلب نظرًا لعمق العلاقات بين البلدين وما يجمعهما من روابط علمية ودينية وثقافية وتاريخية وثيقة؛ مشيرًا إلى دور الأزهر الشريف في تخريج عدد من علماء سنغافورة الأجلاء على مستوى المفتين والمعلمين والعلماء، ومن شواهد ذلك "مدرسة الجنيد" بسنغافورة التي تعد نموذجًا مشرقًا في نشر العلم الشرعي والوعي الديني المستنير.

وأضاف الوزير أن الآفاق رحبة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين؛ معربًا عن استعداد الوزارة التام لتقديم كل أوجه التعاون الممكنة عبر التدريس والتدريب وتبادل الزيارات وغيرها من أوجه التنسيق؛ وذلك استمرارًا لدور مصر الفكري الرائد، وإحياءً لدور الوقف ونشر ثقافته الفريدة عند المسلمين – فهي ثقافة تجاوزت إكرام الإنسان اجتماعيًا وصحيًا وتعليميًا إلى إكرام مخلوقات الله والحفاظ على البيئة والارتقاء بالمجتمع.