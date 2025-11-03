قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

رئيس قطاع المعاهد للطلاب الوافدين: أنتم سفراء الأزهر في نشر سماحة الإسلام

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
عبد الرحمن محمد

أكَّد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن انتماء الطلاب الوافدين إلى الأزهر الشريف شرف عظيم يفتخرون به في مسيرتهم، فهم حملة رسالته في بلدانهم، وسفراؤه في نشر قيم الإسلام السمحة ووسطيته التي تُجسِّد معاني الرحمة والعدل والإنسانية، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل تتويجًا لسنوات من الجهد والمثابرة في طلب العلم، ودليلًا على أن المجتهد لا يضيع سعيه، وأن من طلب العلا سهر الليالي وتحمل المشاق.

ودعا رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الطلاب المتفوقين، خلال حفل تكريمهم اليوم بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، إلى أن يكونوا قدوة في العلم والأخلاق والعطاء، وأن يحملوا رسالة الأزهر الشريف إلى العالم أجمع، مؤكدًا أن الأزهر كان ولا يزال نموذجًا مضيئًا في نشر العلم والمعرفة، وغرس قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب، متوجهًا بالشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على رعايته الدائمة ودعمه المتواصل للطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم.

وشهد مركز الأزهر الدولي للمؤتمرات اليوم احتفالية لتكريم الطلاب الوافدين المتفوقين في المرحلة الإعدادية والثانوية وخريجي المرحلة الثانوية، بحضور عدد من قيادات الأزهر الشريف والعلماء والأساتذة، وتضمنت فقرات قرآنية وإنشادية وكلمات بعدة لغات عبّر فيها الطلاب عن تقديرهم للأزهر الشريف ودوره في رعايتهم علميًّا وتربويًّا، واختُتمت بتوزيع شهادات التقدير على المكرَّمين تقديرًا لتميزهم وتفوقهم الدراسي، مع خالص الدعوات لهم بدوام النجاح والتفوق.

