(البحوث الإسلاميَّة) يُطلِق حملة (حرِّر نفْسك) لمواجهة التعلُّق المفرِط بالتقنية الحديثة وحماية العقول من الإدمان الرَّقْمي

يُطلِق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم، حملةً توعويَّةً جديدةً تحت عنوان: حرر نفسك؛ استمرارًا لجهوده في توعية المجتمع -خاصَّة فئة الشباب- بخطورة التعلُّق المفرِط بالتقنية الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، وبيان آثارها السلبية على استقرار النفْس والأسرة والمجتمع، والدعوة إلى تحقيق التوازن بين استخدام الوسائل الرَّقْميَّة ومتطلَّبات الحياة الواقعيَّة.



وتهدف الحملة إلى بناء وعيٍ رشيدٍ يُسهم في إعادة توجيه طاقات الشباب نحو ما ينفعهم في دِينهم ودنياهم، من خلال تأكيد أنَّ التقنية نعمةٌ من نِعَم الله إذا وُظِّفت في الخير، ونِقمةٌ إذا أُسِيءَ استخدامها، وأنَّ المسلم الحق هو من يُحسِن إدارة وقته، ويجعل أدوات العصر في خدمة أهدافه النبيلة.

حملة حرر نفسك

وأكَّد فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ الحملة تأتي في إطار دور الأزهر الشريف في تحصين المجتمع من الظواهر السلوكيَّة المستحدَثة، التي تهدِّد استقرار الإنسان النفْسي والفكري، مشيرًا إلى أنَّ الانغماس المفرِط في العوالم الافتراضيَّة يُفقِد الإنسان توازنه، ويضعف عَلاقاته الأسَريَّة والاجتماعيَّة، ويُهدِر طاقاته فيما لا طائل من ورائه.



وأوضح الدكتور الجندي أنَّ الحملة تَسعى إلى نَشْر ثقافة (التحرُّر الواعي)، وتأكيد أنَّ الإسلام دِين العقل والفكر والاعتدال، داعيًا الشباب إلى أن يستعيدوا سيطرتَهم على أوقاتهم، وأن يكونوا قادةً للتقنية لا أسرى لها، ومستخدمين لها فيما يحقِّق الخير والنفع لا فيما يبدِّد العمر والطاقة.



وشدَّد فضيلته على أنَّ الأزهر الشريف سيظلُّ منارةً للهداية والإصلاح، وراعيًا لكلِّ ما يُسهم في بناء الإنسان وحماية وعيه، لافتًا إلى أنَّ هذه الحملة تأتي لتذكير المجتمع بأنَّ الحريَّة الحقيقية تبدأ من داخل الإنسان؛ حين يتحكَّم في رغباته، ويملك زمام نفْسه، ويحرِّر عقله من أسْر العادات والمغريات.



وتتضمَّن الحملة التي يشارك فيها وعَّاظ الأزهر وواعظاته تنفيذ مجموعة من الأنشطة الميدانيَّة والتوعويَّة، تشمل الندوات والمحاضرات واللقاءات المباشرة في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، بالإضافة إلى حملةٍ رقْميَّة عبر المنصَّات الرسميَّة للمجمع على وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمَّن رسائل توعويَّة، ومقاطع فيديو قصيرة، ومنشورات توجِّه الشباب إلى الاستخدام الرشيد للتقنية الحديثة.