7 سنن مهجورة حرص عليها رسول الله عند نزول المطر.. هل تعرفها؟

لاشك أن عدم معرفة سنن مهجورة حرص عليها رسول الله عند نزول المطر يعد من الأمور غير المقبولة لأسباب عدة منها، أن الدعاء عند نزول المطر مستجاب ، ومن ثم لا يمكن لعاقل التفريط في هذه النفحة الربانية والفرصة العظيمة، وكذلك ما يجعل الغفلة عن سنن مهجورة حرص عليها رسول الله عند نزول المطر خسارة كبيرة، هو أنه لا ينبغي الاستهانة بهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه دائمًا ما يرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ومن ثن ينبغي معرفة سنن مهجورة حرص عليها رسول الله عند نزول المطر بل واغتنامها.
سنن مهجورة عند نزول المطر
وردت سنن النبي -صلى الله عليه وسلم- عند نزول المطر، في العديد من الأحاديث النبوية، التي ذكرت 7 أمور حرص عليها الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومنها دعاء المطر، يستحب للمسلم أن يُحيِي سنن النبي -صلى الله عليه وسلم-، عند نزول المطر.
أولًا: عند نزول المطر، كانا لنبي -صلى الله عليه وسلم- يردد دعاء المطر، الوارد في الحديث الذي روي عن عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» رواه البخاري (1032)،وفي لفظ لأبي داود (5099) أنه كان يقول: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا».
ثانيًا: يستحب التعرض للمطر، فيصيب المطر شيئًا من بدن الإنسان لما ثبت عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أنه قال: «أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، قَالَ: «فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى» رواه مسلم (898).
ثالثًا: عند اشتداد المطر كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد المطر قال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» رواه البخاري (1014).
رابعًا: بعد نزول المطر يقول بعد المطر: «مُطرنا بفضل الله ورحمته»لحديث زيد بن خالد الجهني المتفق عليه وفيه: «وأمَّا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب».
خامسًا: عند سماع صوت الرعد، ثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ» (رواه البخاري في "الأدب المفرد" (723).
سادسًا: إذا عصفت الريح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم- إذا عصفت الريح، قال: «اللهم إنِّي أسالك خيرَها وخيرَ ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شَرِّها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به». متفق عليه.
سابعًا: الدعاء عند نزول المطر، وقت نزول الغيث هو وقت فضل ورحمة الله من الله على عباده، وتوسعة عليهم بأسباب الخير، وهو مظنة لإجابة الدعاء عنده، وجاء في حديث سهْلِ بنِ سعد -رضي الله عنه- أن رسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-،قَالَ: «اثِنَتانِ لاَ تُرَدَّانِ، أوْ قَلَّمَا تُردَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْد النِّدَاءِ وعِند البأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُم بَعضًا» (رواه أبُو دَاوُدَ بإسناد صحيح).
دعاء الرسول في المطر
- (مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ).
- (اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا).
- (اللَّهُمَّ اسقِ عبادَك وبَهائمك وانشُر رحمتَكَ وأحيِ بلدَك الميِّتَ).
- (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والجِبَالِ، والآجَامِ والظِّرَابِ، والأوْدِيَةِ ومَنَابِتِ الشَّجَرِ).
أدعية عند نزول المطر
يُمكن للمسلم أن يدعو بما شاء من خيريّ الدنيا والآخرة عند نزول المطر، وفيما يأتي ذكر بعض الأدعية التي يمكن الدعاء بها عند نزول المطر:
- اللهمّ اجعل الريان بابي وجنة الفردوس ثوابي والكوثر شرابي.
- اللهمّ إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء.
- اللهمّ افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب.
- اللهمّ نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.
- اللهمّ سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق.
- اللهمّ طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي.
- اللهمّ أجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي.
- اللهمّ أنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين.
- اللهمّ اغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي.
- اللهمّ اجعل لي فيما أحب نصيباً. اللهمّ اسقنا غيثاً، مغيثاً، مريئاً، نافعاً، غير ضار.
- اللهمّ إنّي عبدك وأمري بيدك، أنتظر منك فرحاً قريباً يريح قلبي ويدمع عيني فبشّرني.
- اللهمّ إنّي أسألك شفاءك وعافيتك فعافني، ورحمتك فارحمني، وراحة البال والعتق من النار.
- اللهمّ إنّي أسألك بعزتك وعظمتك وجلالك أن تحقّق لي أمنياتي وأمنيات كل من أحبهم.
- اللهمّ لا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، ولا تكشف لي ستراً ولا سراً.
- اللهمّ إن عصيتك جهراً فاغفر لي، وإن عصيتك سراً فاسترني، ولا تجعل ابتلائي في جسدي.
- اللهمّ إني أسألك يا الله بأنّك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
- اللهمّ اجعل الآخرة أكبر همّي.
- اللهمّ اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا.
- اللهمّ ارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب.
- اللهمّ انصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة.
- اللهمّ ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيراً يا رب العالمين.
- اللهمّ إنّي أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يُستجاب لها.
- اللهمّ إني أسألك عيشةً نقيةً، وميتةً سويةً، ومرداً غير مخزٍ ولا فاضح.
- اللهمّ أكثر مالي وولدي، وبارك لي فيما أعطيتني.
- اللهمّ إنّي أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوّل عافيتك، وجميع سخطك.
- اللهمّ افتح علينا فتحاً عظيماً، وارزقنا الإخلاص والقبول.
- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهمّ إنّي أسألك بأنّ لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.