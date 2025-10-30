قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

البحوث الإسلامية يعقد الليلة اللقاء الـ 33 من مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
عبد الرحمن محمد

يواصل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فعاليات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد، حيث يُعقد الليلة في تمام التاسعة والنصف مساءً اللقاء الثالث والثلاثون من المبادرة، وذلك عبر منصة تليجرام، تحت عنوان مظاهر الإعجاز العلمي في حديث القرآن الكريم عن الماء. 

ويُحاضر في اللقاء أستاذ كلية العلوم بجامعة الأزهر وعضو لجنة الإعجاز العلمي بالمجمع الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم حسن، ضمن الجهود العلمية والدعوية المبذولة لمواجهة الفكر الإلحادي الذي بات يشكّل خطرًا على الهوية الدينية والقيم الأخلاقية داخل المجتمعات.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن خطة شاملة ينفذها الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، من أجل التصدي للشبهات والأفكار الهدامة التي يتم الترويج لها عبر منصات إلكترونية ومواقع مشبوهة تستهدف نشر الانحلال الفكري والأخلاقي. 

وتعقد هذه الفعاليات أسبوعيًا بالتوازي مع برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة للوعاظ والواعظات، تزوّدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للرد على الشبهات وتقديم الدعم العلمي للجمهور، إضافة إلى تعزيز التواصل المؤثر مع شرائح المجتمع المختلفة.

وتحظى اللقاءات بإشراف ومتابعة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بجانب متابعة الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات.

 وتأتي هذه الجهود استكمالًا لدور الأزهر التاريخي في حماية المجتمع من الفكر المتطرف والإلحاد، وترسيخ ثقافة الحوار العلمي الرصين القائم على الدليل العقلي والنصي.

ويمكن للراغبين في حضور اللقاء المشاركة مباشرة عبر الرابط المخصص على منصة تليجرام:
[https://t.me/+fDbv6nNQodJlMDJk](https://t.me/+fDbv6nNQodJlMDJk)
 

البحوث الإسلامية الأزهر الشريف مواجهة الإلحاد إعجاز علمي شيخ الأزهر

