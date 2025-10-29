قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهندس الديكور محمد عطية يشرف على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
جهود مكثفة لكشف هويتها.. سيارة مجهولة تلقي بشخصين مصابين بالرصاص في أحد شوارع الإسماعيلية
إيمان كريم تجتمع بالإدارات الفنية وخدمة المواطنين وتوجه بمتابعة شكاوى ذوي الإعاقة
حماس: لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة تحت النار
وزير العمل يقود حملة مفاجئة على مصانع العاشر من رمضان لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
الخارجية الفلسطينية: شعوب العالم منتفضة خلف شعبنا والحق والقانون
وزيرة الخارجية الفلسطينية: لدينا خطة للسنوات المقبلة ترتكز على تقوية الصفة القانونية للدولة الفلسطينية
وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك
فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟
تفاصيل جديدة حول تسلم مصر رئاسة إنتوساي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يحذر من خطر الإلحاد ويدعو لتدريب الشباب على التفكير النقدي

جانب من الملتقى
جانب من الملتقى
عبد الرحمن محمد

تواصلت فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلامية الثالث عشر» الذي تنظمه الأمانة العامة للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع جامعة المنوفية، تحت عنوان: «الإيمان في عصر العلم»، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، أ.د محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
وعُقد رابع أيام الأسبوع بكلية التربية جامعة المنوفية في ندوة بعنوان: «الإلحاد الرقمي: كيف نواجه الشبهات في عالم الإنترنت»، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر، وبحضور الأستاذ الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من قيادات الكلية وأساتذتها.

أكد فضيلة الدكتور صلاح السيد، مدير عام التوجيه بمجمع البحوث الإسلامية، أن الإلحاد الرقمي ليس مجرد رأي فردي، بل هو ظاهرة عالمية منظَّمة تستغل التقدم التكنولوجي في نشر الشكوك والأفكار العدمية.
وأوضح أن هذا المفهوم يشير إلى استثمار التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي في صناعة محتوى جاذب ومصمم لـ«تفكيك» العقائد الدينية، مستهدفًا فئة الشباب بشكل خاص، حيث يتم استبدال الحوار العميق بمنشورات سريعة تثير الشبهات دون تقديم حلول فكرية متكاملة.

وأشار فضيلته إلى أن أحد أخطر أسس الإلحاد الرقمي هو الترويج لـ«المادية الجامدة» التي تحصر الوجود في نطاق المحسوس، وتُقدَّم على أنها مدعاة علمية، بينما تتجاهل عمدًا الأدلة العقلية والفطرية على وجود الخالق.
وبيّن أن دعاة الإلحاد يركّزون على ما يصفونه بـ«تناقضات» أو «ادعاءات زائفة» في النصوص الدينية، مستغلين جهل البعض بعلوم الشريعة واللغة لـ«تفكيك» اليقين المعرفي، متغافلين عن عجز الإطار المادي وحده عن تفسير الوعي والأخلاق وغائية الكون.
وأكد أهمية تفكيك الادعاءات الزائفة التي تعتمد على المغالطات المنطقية، مشيرًا إلى أن ما يُقدَّم على أنه دليل علمي ضد الدين غالبًا ما يكون تأويلًا ماديًا للنتائج العلمية وليس العلم ذاته.


وأضاف أن المواجهة تتطلب نظرة نقدية للأسس التي يبني عليها الإلحاد الرقمي، وكشف طبيعة هذه الأسس الضعيفة التي تنهار أمام الأسئلة الوجودية العميقة حول معنى الحياة والمصير، وغيرها من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى.

من جانبه، قال الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، إن سلاحنا الأول في المواجهة يتمثل في تقديم الإيمان كنظام معرفي متكامل وليس مجرد طقوس أو شعائر، لأن الإيمان يقدم إجابات عقلانية للأسئلة الكبرى التي يعجز الإلحاد عن الإجابة عنها، مثل: من أين أتينا؟ وما الغاية من وجودنا؟ وما هو المعيار المطلق للعدل والخير؟
وأوضح أن هذا النظام المعرفي الشامل للإسلام يثبت تفوقه على العدمية الإلحادية التي لا تقدم سوى شعارات واهية تملأ عقول الشباب فراغًا ويأسًا.
 

وشدد فضيلته على ضرورة استخدام أدوات المواجهة بفعالية، ليس فقط بالرد على الشبهات، بل أيضًا عبر البناء المعرفي والأخلاقي الذي يحصّن الشباب، مؤكدًا أهمية تقديم الإيمان كنظام أخلاقي يبني الأسرة والمجتمع ويسمو بالإنسان، بينما العدمية الإلحادية لا تملك سوى الهدم، إذ تنفي القيمة المطلقة للأخلاق وتحول الإنسان إلى مجرد كائن محكوم بالصدفة والغريزة.
كما أكد أهمية تدريب الشباب على مهارات التفكير النقدي للمحتوى الذي يتلقونه، للتمييز بين المعلومات الموثوقة والشبهات المغرضة، مع تقديم نماذج دعوية رقمية رصينة وجذابة تثبت أن الإيمان هو المرتكز الذي يبني الحياة الكريمة ويمنح السكينة والغاية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلامية الثالث عشر» الذي يحمل شعار «الإيمان في عصر العلم»، بخطة شاملة على مدار خمسة أيام في مختلف كليات جامعة المنوفية، تتناول مجموعة من المحاور تشمل:
«ركائز الإيمان»، و«الإيمان والعلم: صراع أم توافق»، و«وجود الله بين العقل والفطرة»، و«الإلحاد الرقمي: كيف نواجه الشباب في عالم الإنترنت»، و«الإيمان وبناء الأوطان».

أسبوع الدعوة الإسلامية الفكر الإلحادي جامعة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

بالصور

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

8 فوائد للقرنفل للعناية بشعرك.. من النمو السريع حتى اللمعان الطبيعي

8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر

فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد